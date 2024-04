Magic Portal da Honor é uma ferramenta com IA que revoluciona os sistemas Android

Honor dá um passo à frente entre os sistemas operacionais Android, ao adicionar uma função com inteligência artificial que mudará completamente o uso dos celulares. Chamada de Portal Mágico, a previsão que faz com as ações enquanto você utiliza seu smartphone supera qualquer experiência que você tenha visto no passado.

Sabemos que a inteligência artificial em desenvolvimento tem o objetivo de se tornar o assistente perfeito para as tarefas que realizamos como seres humanos. Nesse sentido, quando essas tecnologias são adicionadas aos celulares, procuram prever cada ação que vamos realizar para adiantar o trabalho.

O exemplo mais notável, que está instalado há anos, é a previsão e correção de texto nos teclados. Isso é feito com um mecanismo de aprendizado de máquina, que é a base da inteligência artificial.

A Honra leva a outro nível com o Magic Portal. De acordo com uma resenha de El Español, o aplicativo é executado em segundo plano dentro do mesmo. Isso significa que você não precisa acessar um aplicativo específico para desfrutar de suas funções.

A única coisa que você precisa fazer é ativá-la nas configurações, como você pode ver na imagem que compartilhamos abaixo.

Quando ativada, o mesmo aplicativo começa a realizar suas funções com inteligência artificial a cada passo que você dá. Uma grande vantagem deste aplicativo é que ele não é executado na nuvem, mas sim a partir do próprio sistema do celular, ou seja, não precisa de dados ou internet para funcionar.

Quando você recebe uma foto e a pressiona por vários segundos, ao deslizá-la para as bordas, o Magic Portal oferece como opções o resto dos aplicativos nos quais você pode compartilhá-la: pode ser para o Instagram (em postagens de histórias ou feed), eBay, Mercado Livre, e-mails como o Gmail, entre outros.