Legado imbatível? Estes são os cinco jogos de PlayStation 2 mais vendidos de todos os tempos

PlayStation 2 (PS2) é um dos consoles mais bem-sucedidos e o mais vendido na história dos videogames. Aprofundou o impacto gerado pelo PS1 alguns anos antes, graças ao seu avanço realmente significativo em termos de potência e gráficos em comparação com sua antecessora. Não apenas isso, soube atender muito bem as necessidades da época e se tornou um centro de multimídia para milhões de lares ao redor do mundo, graças a características como a capacidade de reproduzir DVDs.

E como a cereja do bolo, seu catálogo de jogos foi tão prolífico quanto bem-sucedido, com títulos que iniciaram franquias que perduram até hoje. Na verdade, Jim Ryan, que foi presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment até 1º de abril, se referiu ao tremendo legado do PlayStation 2 em sua despedida, apontando que, até o momento, vendeu um total de 160 milhões de unidades em todo o mundo. Este é um dado muito importante, pois é a primeira atualização de vendas fornecida para o console em mais de uma década.

Para terem uma ideia, o último número de vendas reportado para o PlayStation 5 foi de 54,7 milhões de unidades até dezembro de 2023. Este dado destaca o forte desempenho comercial do console no mercado, mas ainda está um pouco aquém do sucesso que foi seu antecessor. Ainda assim, Ryan enfatizou que os jogos e experiências oferecidos no PS5 são os melhores até o momento.

Os cinco jogos de PlayStation 2 mais vendidos da história

Os cinco jogos mais vendidos do PlayStation 2 deixaram uma marca indelével na história dos videogames, atraindo milhões de jogadores com sua diversidade de gêneros e experiências de jogo inesquecíveis.