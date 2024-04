Fraudes no Instagram: dicas e conselhos para detectar perfis falsos na rede social do Meta

As fraudes na Internet estão a cada clique que damos. Quando menos esperamos, estamos entrando em um site que poderia estar roubando nossos dados sem que percebamos. É por isso que devemos estar atentos a onde clicamos para não sermos vítimas de cibercrime. O Instagram, uma das redes sociais mais populares do mundo, tornou-se um lugar onde o hackeamento e o phishing se tornaram frequentes. Vamos então mencionar algumas dicas e conselhos para reconhecer quando estamos diante de um cibercriminoso.

Os hackers que usam o Instagram agem sob perfis falsos. Eles costumam usar pseudônimos de artistas famosos ou familiares próximos, pois estudam suas vítimas e criam contas semelhantes a familiares, amigos e pessoas próximas.

Este método é conhecido como phishing. Geralmente entram em contato por mensagens diretas e compartilham um link que, ao clicar, você está compartilhando informações sensíveis de sua privacidade. Como saber se um perfil é falso? Como perceber se estamos sendo vítimas de um possível hackeamento? O modus operandi desses criminosos possui certos elementos que todos podemos identificar.

Uma análise do Infobae apresenta algumas ferramentas que detectam atividades suspeitas em uma conta do Instagram. Elas se chamam FakeCheck e HypeAuditor e servem para estudar a autenticidade de um usuário. No entanto, você também pode identificar quando uma conta é falsa.

Evite golpes dessa rede social com essas dicas Instagram (Dreamstime)

Como saber se um perfil do Instagram é falso?