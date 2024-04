Estudo da UNESCO revela que a inteligência artificial tem preconceito contra as mulheres

Muita tecnologia, mas pouco cérebro. Isso é o que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) encontra sobre a inteligência artificial.

Num estudo realizado por especialistas para analisar quão positivos são os avanços dessa tecnologia, foi descoberto, de forma alarmante, que os mecanismos de aprendizado de máquina reforçam os estereótipos das mulheres.

A evidência do que a UNESCO encontra em seu estudo é mais do que notável. Diferentes contas que se dedicam a publicar conteúdo de inteligência artificial não fazem mais do que mostrar mulheres sexualizadas ou em cenários em que o erotismo é a principal característica.

Recomendados

O estudo da UNESCO classifica que a inteligência artificial vê as mulheres como "um objeto sexual ou uma máquina de fazer bebês", conforme relatado em um artigo do El País. "Os modelos de linguagem, como o utilizado pelo ChatGPT, replicam preconceitos de gênero, raciais ou homofobia", acrescenta o referido meio de comunicação.

Destacam que não se trata apenas das imagens, os textos compartilhados por linguagens de aprendizado de máquina como o ChatGPT também costumam discriminar por gênero.

"As discriminações do mundo real são refletidas na esfera digital e também amplificadas. Modelos como ChatGPT associam o gênero feminino com palavras como 'casa', 'família' e 'filhos', e o masculino com 'comércio', 'salário' ou 'carreira'."

Minority Report | IA

Perguntaram a uma inteligência artificial para representar um homem e uma mulher da Inglaterra. Nos resultados, o homem tinha mais chances de ser representado como um professor, motorista ou funcionário de banco.

No caso das mulheres, embora nem sempre tenha sido o caso, houve uma maior probabilidade de serem apresentadas como modelo, prostituta ou garçonete, de acordo com o portal TN.

Modelo gerada com IA Midjourney (Captura)

“Cada vez mais pessoas estão utilizando modelos de linguagem em seu trabalho, estudos e em casa. Eles têm o poder de moldar sutilmente as percepções de milhões de pessoas. Até pequenos viés de gênero em seu conteúdo podem amplificar significativamente as desigualdades no mundo real”, disse Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco.