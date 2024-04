É incrível que não sejam pessoas reais: os primeiros curtas-metragens criados pela IA Sora vão deixar você sem palavras

Curta-metragem criado com inteligência artificial Sora Sora

A nova inteligência artificial da OpenAI, chamada Sora, surge para surpreender a todos com suas maravilhosas habilidades de criar conteúdo através de um simples texto. O mecanismo de aprendizado de máquina é capaz de criar um curta-metragem a partir de uma descrição simples de palavras.

O site DW destaca os primeiros curtas-metragens que foram publicados nas redes e o material é realmente impressionante. Nossa primeira impressão ao ver uma das produções foi nos perguntarmos: Como a indústria cinematográfica competirá com isso?

Será realmente complexo, em termos econômicos, que um estudo tenha que gastar milhões de dólares em equipes de trabalho, escritores, diretores, produtores, cinegrafistas, figurinistas, cenários e atores que cobram altas quantias de dinheiro, quando uma inteligência artificial pode fazer tudo com simples palavras.

As primeiras impressões deste começo, que certamente marca um antes e um depois para a indústria audiovisual (não apenas do cinema), são comentários positivos daqueles que tiveram acesso ao uso da inteligência artificial.

“Sora é mais poderoso quando não está replicando o antigo, mas sim dando vida a ideias novas e impossíveis que de outra forma nunca teríamos a oportunidade de ver”, disse Pablo Trillo, um diretor de cinema que falou para o site oficial da OpenAI.

"Por mais bom que Sora seja gerando coisas que parecem reais, o que nos emociona é sua capacidade de criar coisas totalmente surrealistas", disse o criador de "Air Head", o curta-metragem que mais nos surpreendeu dos que vimos.

Por enquanto, a única polêmica que rodeia Sora é a sua aparente permissividade para criar nudez. Mira Muratti, diretora de tecnologia da OpenAI, diz que a empresa não pode descartar permitir nudez na Sora.

Tais declarações marcam um antes e um depois no uso da inteligência artificial. Vamos lembrar a problemática que existe com o uso de sistemas de aprendizado de máquina para gerar conteúdo pornográfico relacionado a animes, quadrinhos, personagens de cinema e até mesmo com o rosto de atrizes famosas.

O criador deste programa, Daniel Colson, diz que "para o bem ou para o mal, a realidade é que provavelmente 90% da demanda de vídeos gerados por IA seja pornográfica". Muratti, da OpenAI, embora não negue a regulamentação, quer que sua IA permita nudez artística e analise que conteúdo deste estilo "é útil e qual é o nível de flexibilidade que a ferramenta deve fornecer".

Sora, ao contrário de seus irmãos DALL-E ou ChatGPT, é uma inteligência artificial da OpenAI capaz de gerar vídeos através de uma simples descrição de texto. Ela pode criar materiais audiovisuais de até um minuto, nesta fase inicial em que se encontra.