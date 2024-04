Dia do Backup, uma celebração nascida nas redes sociais que veio para ficar

Num mundo cada vez mais dependente da tecnologia e da informação digital, proteger nossos dados é fundamental para salvaguardar a privacidade, segurança e continuidade em caso de desastres cibernéticos. É por isso que em 31 de março é comemorado o Dia Mundial do Backup, uma data que serve para lembrar a importância vital de fazer cópias de segurança dos dados digitais e conscientizar sobre sua importância.

Por volta do ano de 2011, a lenda conta que um usuário visionário do Reddit chamado Ismail Jadun, que na época era estudante de biologia na Youngstown State, enquanto lia comentários na rede social sobre a necessidade de ter um backup de dados, percebeu a importância disso não apenas para os mais especialistas em tecnologia, mas para todo o mundo.

Levando isso em consideração e aproveitando que naquela época nos Estados Unidos a celebração do Aprils Fools (Dia da Mentira) estava próxima em 1º de abril, Ismail decidiu de forma humorística declarar o dia 31 de março (um dia antes do April Fools) como o Dia Mundial do Backup como um aviso engraçado, mas muito verdadeiro "Não seja um tolo e faça backup das suas informações".

A história de origem do Dia do Backup não é apenas interessante, mas também reflete uma realidade inegável: as pessoas estão armazenando cada vez mais informações valiosas que desejam preservar e proteger. Infelizmente, nem sempre são tomadas as medidas necessárias até que seja tarde demais.

De acordo com números do site oficial do Dia Mundial do Backup:

30% das pessoas nunca fizeram um backup

113 celulares são perdidos ou roubados a cada minuto

1 em cada 10 computadores é infectado com um vírus a cada mês

Acima de tudo, o problema com esse tipo de situação ou até mesmo acidentes inesperados, como derramar água ou café no computador, é que nossos dados valiosos, como fotos ou vídeos de grande valor sentimental, documentos de trabalho ou escolares, bem como informações pessoais, correm o risco de se perderem para sempre por falta de backup.

É por isso que neste 31 de março, a Kingston Technology, líder em soluções de memória e armazenamento, nos dá 4 dicas básicas, mas essenciais, para começar a praticar o hábito de fazer backup de dados:

Decida quais dados deseja fazer backup

Ao decidir o que copiar, a primeira coisa que nos vem à mente são arquivos de trabalho ou pessoais. Podem ser fotos, vídeos e documentos que, se forem danificados, seriam insubstituíveis. Você também terá a opção de fazer backups de aplicativos, programas e configurações do sistema dos quais gostaria de manter uma versão.

Planejamento:

Se deseja ter sempre as versões mais atualizadas dos seus arquivos, então é essencial ter um planejamento. O padrão do seu plano dependerá em grande parte do conteúdo do qual você deseja fazer uma cópia. Se forem arquivos pessoais, o ideal é um plano de carregamento menos frequente, devido ao pequeno volume de dados criados a cada mês. Por outro lado, a cópia de segurança de dados de trabalho exigiria atualizações mais frequentes.

Não tenha apenas uma cópia de segurança na nuvem

Embora a nuvem seja possivelmente um dos métodos mais simples para fazer backup de dados, as empresas de nuvem estão expostas a ataques de hackers e, além disso, como já vimos com frequência, costumam alterar os termos, condições e contratos de suas contas, o que pode colocar em risco seus arquivos. Por outro lado, uma assinatura mensal pode sair mais cara do que se o usuário adquirisse um dispositivo de armazenamento externo.

Teoria de backup 3-2-1

Esta regra se baseia na teoria de ter três cópias de backup de arquivos: duas em dispositivos diferentes (que podem ser na nuvem ou em armazenamento externo) e uma terceira em um local seguro, como uma caixa de segurança ou em outro lugar.

Além dessas dicas básicas, a Kingston possui um guia detalhado com dicas adicionais para se tornar um especialista em Backup e que é possível consultar em este link.

Além disso, a Kingston possui uma ampla gama de produtos de armazenamento que tornam a tarefa de fazer backup muito mais simples. Desde SSDs externos como o XS1000 e XS2000, que possuem altas velocidades de transferência de dados e altas capacidades de armazenamento de 1, 2 e até 4TB, até USBs e SSDs com criptografia por hardware, como os da linha Kingston Ironkey, que protegem seus dados pessoais com senhas e tecnologia militar.

Neste 31 de março, a Kingston Technology convida todos os usuários a se juntarem ao movimento do Dia Mundial do Backup e fazer backup de seus dados pessoais contra qualquer tipo de incidente.