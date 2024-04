Criam a cadeira perfeita: ela se move sozinha, serve para qualquer escritório e não depende de ninguém

Lembram-se das cadeiras da nave Axioma no filme “Wall-E”? Desenhadas para o conforto e comodidade dos passageiros da nave, proporcionavam um alto nível de conforto e ergonomia, o que permitia aos viajantes relaxar por longos períodos sem experimentar fadiga ou desconforto. Imaginem poder contar com cadeiras desse tipo que, além disso, estavam equipadas com tecnologia avançada que lhes permite moverem-se de forma autônoma, proporcionando aos passageiros a liberdade de se deslocarem pela nave sem a necessidade de caminhar.

Bem, não estamos tão longe dessa maravilha (ignorando todo o simbolismo e crítica que representam no contexto de um filme abertamente ambientalista), pois nas redes sociais surgiu uma nova tecnologia que está captando a atenção dos usuários ao redor do mundo: um vídeo que mostra como algumas cadeiras têm a capacidade de se organizarem sozinhas quando alguém aplaude perto delas.

Uma cadeira feita... por uma marca de carros

A protagonista desta inovadora funcionalidade é a cadeira de estacionamento inteligente desenvolvida pela Nissan para seus escritórios no Japão. Este não é um produto comum, trata-se de um design avançado que permite à cadeira inteligente mover-se em qualquer direção graças a um rolo que facilita seu deslocamento em 360 graus.

Além disso, ela está equipada com um sistema especial que define e direciona para a posição desejada. Para realizar essa tarefa, quatro câmeras estrategicamente localizadas no teto do local onde estão, fornecem uma perspectiva aérea, essencial para que o sistema transmita sem fio tanto a localização atual da cadeira como a rota para o seu destino final.

Esta peça de mobiliário é o resultado de adaptar e aplicar a mesma tecnologia de assistência inteligente que a Nissan incorporou em modelos como o X-Trail Hybrid e outros veículos em todo o mundo. A funcionalidade principal destas cadeiras é a sua capacidade de se mover automaticamente para uma posição sem intervenção humana, simplificando assim a gestão do espaço de trabalho.

O funcionamento dessas cadeiras inteligentes é suportado por um sistema de rolos capaz de girar 360 graus, o que lhes permite mover-se livremente em qualquer direção. Um sistema integrado identifica e direciona a cadeira para o seu local designado por meio de instruções precisas. Para alcançar essa automação, são utilizadas quatro câmeras localizadas no teto, que oferecem uma visão panorâmica do ambiente.

Essas câmeras transmitem de forma sem fio a localização exata das cadeiras e sua trajetória em direção ao ponto indicado, garantindo que cada cadeira seja estacionada corretamente em seu local designado dentro do escritório.

Embora a empresa não tenha explicado como o gesto de aplauso é incorporado, provavelmente as cadeiras possuem um reconhecimento de áudio especial que identifica o som das mãos batendo para se ajustarem.

Onde posso encontrá-las?

O fabricante japonês definiu esta inovação como um alívio para seus colaboradores, que agora podem dispensar a tarefa de ajustar manualmente as cadeiras, demonstrando como a inovação pode transformar até mesmo as atividades mais mundanas em processos eficientes e automatizados.

Deve-se acrescentar que a empresa asiática apenas implementou o uso dessas cadeiras em seus escritórios no Japão e, por enquanto, não tem planos de comercializá-las.