Como será a lua em 2100? Especialista projeta trens, robôs construtores e mais

O nosso único satélite natural é a Lua, e por isso tem cativado a sociedade desde tempos imemoriais. Trata-se de um corpo celeste que orbita em torno da Terra, influencia fenômenos naturais como as marés e é o nosso principal objeto de estudo no espaço. Por isso, não é surpreendente que em 1969 a humanidade tenha conseguido pisá-la, no âmbito da missão Apollo 11 da NASA com Neil Armstrong e Buzz Aldrin à frente. Eles foram os dois primeiros humanos a conhecer a superfície lunar, e embora naquele momento pudesse parecer um deserto desolado, a projeção é muito diferente vários anos depois.

São vários os especialistas que concordam que até o ano de 2100, a Lua passará por uma transformação radical. Nos próximos cem anos, ela poderá se tornar um novo epicentro de atividade humana e tecnológica, abrigando estruturas que pareceriam saídas diretamente da ficção científica.

Como será a lua em 2100?

Segundo o jornal The Sun, Martin Barstow, professor de astrofísica, afirma que estamos à beira de uma era em que a Lua passará por mudanças significativas. A corrida espacial, historicamente dominada por potências como Estados Unidos e União Soviética, evoluiu para a próxima etapa. E agora, países como China estão emergindo como novos protagonistas na exploração lunar.

Recomendados

Além disso, estamos preparando o terreno para futuras missões a Marte e, potencialmente, para explorar os recursos lunares que ainda são desconhecidos, mas que podem ser úteis para alguns. Nesse contexto, Barstow afirma que a instalação de infraestruturas básicas para a sobrevivência, como a extração de água e oxigênio do gelo lunar, será apenas o começo.

Uma Lua controlada por robôs e pela elite

Embora essas operações exigirão um investimento considerável, esses avanços poderiam ser financiados parcialmente pelo turismo espacial, atraindo magnatas em busca de experimentar a gravidade lunar em primeira mão. Assim, essa visão futura da Lua incluiria moradias subterrâneas, além de uma extensa rede ferroviária para facilitar o transporte ao longo de nosso satélite.

"Os robôs podem ir aos lugares mais perigosos. Podem existir na superfície sem suporte vital por longos períodos de tempo e acredito que essa relação será absolutamente crítica para o desenvolvimento das coisas na Lua no futuro", acrescenta o professor.

Se espera que os robôs desempenhem um papel fundamental nesta nova habitação lunar, encarregando-se de grande parte da construção e manutenção necessárias para tornar possível a colonização humana do satélite.

No entanto, se essas previsões se concretizarem, a Lua não seria mais como a conhecemos hoje, pois poderia se transformar em um centro movimentado de atividade humana e tecnológica em menos de um século.