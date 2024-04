ChatGPT e Siri: uma combinação com a qual você pode fazer coisas incríveis no seu iPhone

A inteligência artificial tem um enorme potencial para transformar a funcionalidade e a experiência dos usuários de smartphones. Já existem vários assistentes virtuais impulsionados por IA, como Siri da Apple ou Google Assistant, que estão integrados em muitos dispositivos móveis e com os quais é possível realizar tarefas do dia a dia, como enviar mensagens de texto, fazer chamadas ou buscar informações, através de comandos de voz. Além disso, a IA pode melhorar a eficiência e a personalização dos smartphones ao analisar o comportamento do usuário e antecipar suas necessidades.

Na verdade, o Siri está perto de completar 13 anos de vida e, desde sua aparição no iPhone 4S em 2011, expandiu-se para outros dispositivos da Apple, como iPad, Mac, Apple Watch e HomePod. Ao longo dos anos, o Siri aprimorou sua capacidade de compreensão da linguagem natural e sua capacidade de se adaptar às preferências individuais do usuário, tornando-se um componente integral da experiência do usuário nos dispositivos da marca da maçã.

Agora, tudo isso pode ser potencializado com o ChatGPT, o chatbot que já é uma sensação entre os usuários da internet. A ferramenta da OpenAI já possui uma variedade de aplicações que vão desde a geração de nomes de empresas até a narração de histórias para crianças, operações matemáticas complexas e até mesmo serviços de coaching.

No entanto, um obstáculo para alguns usuários tem sido a necessidade de acessar o aplicativo ou navegador da web, digitar texto e aguardar a resposta da IA, o que pode ser desconfortável. Felizmente, existe uma solução: configurar o ChatGPT com a Siri para que a inteligência artificial da OpenAI possa fornecer respostas diretamente através do assistente digital da Apple.

Como usar o ChatGPT com a Siri

O processo é surpreendentemente simples e requer apenas alguns passos:

Obtenha um código API da OpenAI visitando seu site e gerando um novo código secreto na seção API.

Baixe o atalho criado pelos especialistas da Applesfera.

Abra o atalho baixado e cole o código da API da OpenAI no campo correspondente.

Ative o atalho dizendo "Ei Siri, Atalho ChatGPT".

Com estes simples passos, poderás aceder à potência do ChatGPT diretamente através da Siri, permitindo obter respostas rápidas e precisas às perguntas a qualquer momento e lugar.