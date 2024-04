A história por trás da icônica e “proibida” imagem de um astronauta da NASA com seus dois cachorros

Atravessar a atmosfera e deixar a superfície da Terra é uma proeza da engenharia, astrofísica e ciência espacial. É o sonho de muitos poder virar o olhar e ver a circunferência do nosso planeta no meio da matéria escura do nosso Sistema Solar, do nosso universo. Leland Melvin conseguiu isso várias vezes com viagens para a Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA.

Leland Melvin viajou várias vezes para a nave espacial estacionada na órbita da Terra, para compartilhar seus conhecimentos na instalação do Laboratório Columbus da Estação Espacial Internacional.

Esta é uma história espacial, sim, mas com um foco diferente voltado para a família e o amor incondicional que os cães provocam, seus fiéis companheiros em uma foto “proibida”, de acordo com as regras da NASA há cerca de 15 anos.

Cada cientista que é escolhido para ser astronauta tem o dever de tirar as fotos protocolares da NASA. Todos nós já as vimos alguma vez, são aquelas imagens típicas do selecionado com os trajes da agência espacial, uma bandeira dos Estados Unidos de um lado e uma réplica de uma das naves espaciais do outro.

Os astronautas são fotografados em equipe (se vão vários em uma missão), sozinhos e com suas famílias. No caso de Leland Melvin, seus parentes são um par de cães que ele adotou e que sempre o acompanharam nos momentos mais difíceis, como quando uma lesão o afastou da NFL, onde estava iniciando uma carreira como jogador profissional de futebol americano.

Refugiou-se em sua carreira universitária, a qual havia conseguido através de uma bolsa de esportes. A mesma lesão quase o impediu de se tornar um astronauta. Seus dois amigos leais, Jake e Scout, estiveram ao seu lado, até mesmo na foto oficial da NASA, mesmo que a presença de animais nas instalações da agência espacial norte-americana fosse proibida.

A foto icônica é do ano de 2008, quando Leland Melvin se tornou oficialmente astronauta da NASA. Seus cães faziam parte de sua vida desde 2002 (Jake) e 2006 (Scout). Eles chegaram em um momento em que ele nem queria ter animais de estimação, conforme relatado pelo Infobae.

"Ter um cachorro fará bem a você", disse um de seus ex-professores a Melvin. Em uma manhã de 2002, ele conheceu Jake, que na época vivia com uma família que o mantinha trancado em um armário o dia todo, pois não podiam cuidar dele. Quando o viu, disse: "eu preciso dele". Enquanto Scout um dia apareceu em sua varanda e nunca mais saiu, até o dia de sua morte.

A foto oficial da NASA

Leland Melvin não perguntou a ninguém, mas levou seus dois cachorros, sua família afinal, para a foto oficial da NASA. Ele os levou em sua van, que era grande o suficiente para passarem despercebidos.

"Apresentei-me na cabine de segurança, mostrei minha identificação e depois acelerei a van até o laboratório fotográfico", disse o astronauta sobre aquele dia. Ele nunca os escondeu, simplesmente passaram despercebidos e ele sabia que se os notassem poderiam impedi-lo de acessar.

Como conseguiram passar pelo primeiro controle, Melvin seguiu direto para o laboratório de fotografia e, uma vez lá, seus colegas da NASA ficaram surpresos, mas como não eram da segurança, nunca se recusaram a deixá-los entrar.

“Pedi ao fotógrafo para manter o dedo no obturador. Foi assim que a foto nasceu”, conta Leland Melvin sobre o icônico momento em que as regras da NASA mudaram. Agora, os animais de estimação podem fazer parte da família de um astronauta na foto oficial, com acesso restrito apenas a lugares onde não membros da NASA não podem entrar.