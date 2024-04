Windows 98 renasce com esta bela coleção de ícones que você pode baixar no seu PC

Alguma vez você teve a sorte e o privilégio de usar um computador que rodava sob o sistema operacional Windows 98? Foi uma experiência peculiar devido ao momento histórico que o mercado de PCs estava vivendo. O Windows 95 já havia reinventado o setor com sua interface gráfica colorida que podia ser controlada com a ajuda de um mouse, mas ainda havia um longo caminho a percorrer.

Tanto o Windows 3.1 quanto a versão de 1995 funcionaram como uma espécie de prova de conceito, onde Bill Gates e sua equipe demonstraram que esse era o futuro da história da informática, mas faltava aprimorar alguns detalhes. É aqui que a versão deste sistema operacional, lançada em 1998, veio para contribuir.

Entre todos os detalhes em que o Windows 98 se destacou, há um que resistiu ao teste do tempo para ser reconhecido como um dos seus elementos mais marcantes e bem-sucedidos, embora na época não tenha sido tão notável para a comunidade: estamos falando do design de seus ícones.

Desde o começo, os usuários do Windows esperavam cada ano as novas melhorias no sistema. Em 1998 foi criado o Windows 98 Foto: Microsoft

No momento do lançamento da plataforma, era óbvio que a Microsoft havia implementado algumas mudanças visuais importantes em seus ícones, implementando uma espécie de renovação gráfica para dar-lhes mais jogo de tonalidades, volume e texturas.

Naquela época, era mais percebido como algo que havia sido criado com os melhores resultados possíveis para as limitações gráficas da plataforma naquela época. Mas agora esses elementos são considerados quase como peças de arte.

Os belos ícones do Windows 98 ao alcance do seu PC

Para deleite daqueles de nós que vivemos sob uma permanente nostalgia pela tecnologia retrô, os amigos do The Verge compartilharam todos os detalhes sobre o chamativo projeto do designer Alex Meub, que essencialmente resgatou o pacote de ícones do Windows 98 para que qualquer interessado possa tê-los em seu PC.

No seu site, nos deparamos com uma reprodução de uma interface do sistema operacional em questão, que se assemelha à janela de desktop de alguém que estivesse usando seu computador há 26 anos.

Imagem: Alex Meub | Os ícones de Windows 98 se mantiveram até nossos dias como um exemplo de estética e equilíbrio em seu design. Agora você pode baixá-los para seu PC.

Mas na interface do site é exibida uma ampla galeria com os ícones do Windows 98 para que possam ser apreciados em todo o seu esplendor, deixando ali, ao alcance de um simples clique, a possibilidade de baixar todo o pacote de ícones para apreciá-los em maior detalhe.

O pacote disponível é essencialmente composto por todos os arquivos com extensão .ico que o antigo sistema operacional originalmente possuía.

Cada arquivo de 256 cores no pacote inclui uma versão com pixels perfeitos de 16 x 16, 32 x 32 e 48 x 48 pixels, o que abre a possibilidade imediata de usá-lo até mesmo em nosso Windows atual.

Mas o download nos permite analisar imagem por imagem cada representação visual, onde a atenção aos detalhes atinge um grau microscópico e admirável.