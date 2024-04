“Há algo que não entendemos no Universo”, explica o Doctor Fisión, um especialista em ciência espacial que costuma informar sobre as últimas descobertas dos mistérios do cosmos. Descobertas recentes do Telescópio Espacial James Webb confirmam a existência de um fenômeno que não pode ser explicado, o que mudaria completamente as leis da física, tal como as conhecemos.

Admitir isso é um avanço impressionante. Significa que os cálculos sobre a formação e expansão do Universo estão corretos e confirmados por diferentes cientistas.

Observações do Telescópio Espacial Hubble registraram uma anomalia inexplicável que se pensava ser um erro, mas o James Webb confirmou o mesmo para concluir que há algo que está além da nossa compreensão.

Os cálculos dos cientistas, usando as observações do Telescópio Espacial Hubble, conseguiram medir que a velocidade é de 73 quilômetros por segundo por megaparsec. No entanto, recorrendo a outros métodos, descobriram que a velocidade é de 67 quilômetros por segundo por megaparsec. James Webb confirmou isso.

Há séculos que temos procurado saber qual é a forma do Universo. Cálculos, pesquisas, análises minuciosas e estimativas científicas forneciam resultados diferentes, mas todos apontando para a mesma conclusão.

A maioria dos cientistas concordava que o Universo "é curvo fechado, como uma esfera gigante em expansão. Outra é que seja hiperbólico, curvo aberto, o oposto de uma esfera, algo como uma sela de cavalo. Depois há a hipótese plana. O cosmos é como uma folha de papel, exceto que tem mais de duas dimensões", de acordo com uma resenha da BBC publicada em novembro de 2023.

Os novos estudos citados pelo Dr. Fisión indicam que o artigo publicado em 6 de fevereiro no Astrophysical Journal Letters não deixa margem para dúvidas: dependendo de para onde olhamos, o universo parece estar se expandindo a diferentes velocidades, algo que simplesmente não faz sentido para nós até o momento.

“Queríamos encontrar um erro humano, mas talvez possamos estar interpretando mal o universo”, disse Adam Riess, físico que liderou a pesquisa sobre a expansão do Universo.