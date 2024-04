O Robô Optimus custará menos da metade de um Tesla, de acordo com Elon Musk

O nome de Elon Musk é frequentemente associado à sua empresa espacial privada SpaceX ou ao negócio em queda livre que é o X, depois que o magnata o comprou para desmantelar o que era essencialmente. Mas a verdade é que a empresa que lhe dá maior força econômica é nada mais, nada menos que Tesla Motors. Um negócio onde não só constrói carros elétricos, mas também em breve entrará no campo da robótica com Optimus.

Desde a sua apresentação, houve muita especulação em torno da funcionalidade prática real do robô. Mas agora, após o sucesso que Elon teve com outra de suas empresas, Neuralink, ao conseguir implantar um dispositivo no cérebro de uma pessoa tetraplégica para controlar coisas com a mente, o interesse pelo autômato foi reavivado.

Imagen: Neuralink | Noland Arbaugh es prácticamente el primer ciborg de la historia. Escribió un tuit con la mente en su cuenta oficial de X gracias a Neuralink de Elon Musk.

É sob este conceito que Elon Musk tomou de assalto, aparentemente casual, mas claramente planejado, sua conta oficial do X, para soltar alguns detalhes suculentos sobre o que está por vir com este robô que, assim como está acontecendo com seu implante, poderia estar prestes a revolucionar o setor para o qual seria lançado.

O interessante aqui é que o executivo acabou falando sobre qual seria o custo final do autômato Optimus, que acabou sendo teoricamente muito mais barato do que comprar um carro elétrico da própria empresa que o fabricará.

Elon Musk fala: o robô Tesla Optimus custaria uma fração de um Model 3

Da sua conta oficial no X, antes Twitter, Elon Musk revelou que o Tesla Optimus, este robô humanoide de uso geral, poderia ter um preço inferior a metade do custo de um carro, de acordo com o CEO. Este anúncio por parte do executivo, tecnicamente, ocorreu após a apresentação do protótipo Optimus Gen 2, que mostrou melhorias significativas em comparação com versões anteriores, consolidando a aposta da Tesla neste projeto. Isso tem aumentado as expectativas de todos.

Em mais de uma ocasião no passado recente, Musk expressou sua absoluta confiança no potencial do robô Testla Optimus, chegando até mesmo a prever uma demanda entre 10 e 20 mil milhões de unidades e afirmando que poderia representar a maior parte do valor a longo prazo de sua empresa automotiva.

Para Elon Musk, o futuro da Tesla reside na sua divisão de robótica. Sua visão basicamente consiste em que esses robôs possam realizar tarefas repetitivas e perigosas em diversos ambientes , desde casas até fábricas instaladas em complexas instalações industriais, liberando assim os humanos dessas tarefas para que possam se concentrar em atividades mais criativas e estratégicas.

Isso obviamente gera grande incerteza sobre o que está por vir para o setor trabalhista e o nível de especialização que teriam que desenvolver em outras áreas técnicas para poder se integrar ao mercado de trabalho. Mas o fator que mais preocupa Musk no momento parece ser o dos custos.

É um fato que o preço final do Tesla Optimus será um fator crucial. Elon já havia adiantado em suas próprias redes sociais quase no início do projeto que o objetivo era estabelecer um valor abaixo do preço de seus veículos, que atualmente custam cerca de US$ 45 mil em sua versão mais básica.

Mas agora, em sua publicação mais recente, Musk aponta que o custo seria de menos da metade de um carro. Portanto, o preço final para o público poderia ficar entre US$ 20 mil e US$ 25 mil se ele quiser começar com uma margem de lucro baixa.

Não há um cronograma claro para o início da produção do Tesla Optimus, mas falar sobre essa faixa de preço definitivamente fez com que mais de um pensasse na possibilidade de começar a preparar a carteira para esse investimento em um futuro não tão distante.