NASA tem tudo pronto para lançamento dos três primeiros rovers autônomos que viajarão para a Lua

Antes que um astronauta pise novamente na Lua, a NASA envia três rovers lunares do tamanho de um carrinho de brinquedo. A agência espacial já tem tudo pronto para enviar esses dispositivos que possuem uma característica surpreendente que os diferencia de qualquer outro: são autônomos e se comunicam entre si.

Trata-se do projeto Exploración Robótica Distribuida Autónoma Cooperativa (CADRE por suas siglas em inglês). O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL) é responsável por finalizar os últimos detalhes dos rovers para que cumpram sua missão mais importante, mapear toda a Lua.

O seu desenvolvimento é impressionante, de acordo com a descrição feita no site oficial do JPL. “Ao comunicarem-se através de redes de rádio em malha entre si e com uma estação base a bordo de um módulo de aterragem lunar, os rovers serão em grande parte autônomos, tomando decisões e agindo sem a necessidade de constante intervenção humana”, informam os especialistas do maior laboratório de engenharia espacial da NASA.

Cada veículo tem quatro rodas e recebe energia graças a painéis solares instalados em seu corpo, como mostrado nas imagens apresentadas. “Eles têm aproximadamente o tamanho de uma bolsa de mão e estão equipados com duas câmeras estéreo, sensores de navegação e um radar multiestático de penetração terrestre para mapear o terreno lunar em 3D”, explica a NASA através do JPL.

Imagem: NASA | Os rovers CADRE da NASA são um conjunto de três robôs que serão essenciais para as missões de exploração à Lua

Durante um dia lunar, equivalente a duas semanas terrestres, esses robôs realizarão um mapeamento detalhado da superfície lunar, utilizando um radar para obter informações do subsolo. Isso será de grande ajuda para a tripulação da Artemis em futuras explorações tripuladas.

Os relatórios da NASA indicam que o lançamento dos rovers CADRE será no final de 2024. Até agora, não houve adiamento ou alteração na programação da agência espacial norte-americana.