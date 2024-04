Como a Inteligência Artificial e a série Galaxy S24 quebraram a barreira dos idiomas

O idioma já não é um obstáculo: A série Galaxy S24 5G da Samsung apresenta uma inovadora tecnologia de tradução em tempo real que funciona como um intérprete pessoal, abrindo um mundo de possibilidades para a comunicação sem fronteiras.

Tradução simultânea

Este avanço é ideal para situações cotidianas: Faça chamadas sem estresse para restaurantes, hotéis ou qualquer serviço em outro idioma. Além disso, o telefone vai aprendendo, com base em memória e personalização: O Galaxy S24 5G lembra os idiomas utilizados e configura automaticamente a tradução para chamadas futuras.

Não se preocupe com a privacidade e segurança: A função é nativa do dispositivo, protegendo suas informações e processando chamadas rapidamente. E o melhor? Facilita sua vida ao viajar: sem problemas. Faça reservas, peça orientações ou simplesmente converse com pessoas de todo o mundo, independentemente do idioma.

Recomendados

Samsung

Exemplo prático: Imagine que está a viajar para Itália e deseja reservar uma mesa num restaurante. Basta abrir a aplicação do telefone no seu Galaxy S24 5G, marcar o número e ativar a função de Tradução Simultânea. Após a resposta do restaurante, uma mensagem automática informará sobre a tradução simultânea.

Conversas cara a cara

Também pode ser seu aliado na rua, com a função de intérprete: Permite traduzir conversas em tempo real em uma tela dividida, ideal para interações cara a cara. Importante: isso funciona sem necessidade de conexão: Funciona mesmo sem dados móveis ou Wi-Fi, perfeito para táxis, passeios ou qualquer situação sem internet.

Samsung

Isso posiciona o aparelho como algo mais do que um telefone: O Galaxy S24 5G é uma ferramenta poderosa que te conecta com o mundo, quebrando as barreiras do idioma e permitindo que você desfrute de experiências únicas em qualquer lugar.

Descubra mais

O Galaxy S24 5G representa um grande avanço na comunicação global. Sua tecnologia de tradução em tempo real abre um mundo de possibilidades para se conectar com pessoas de diferentes culturas, idiomas e lugares.

Benefícios adicionais da tradução em tempo real

Maior acessibilidade : Permite que pessoas com deficiência auditiva ou dificuldades para falar se comuniquem de forma eficaz.

: Permite que pessoas com deficiência auditiva ou dificuldades para falar se comuniquem de forma eficaz. Oportunidades de aprendizagem : Facilita a aprendizagem de novos idiomas e a compreensão de culturas diferentes.

: Facilita a aprendizagem de novos idiomas e a compreensão de culturas diferentes. Melhore a experiência de viagem : Permite interagir com os habitantes locais e desfrutar de experiências mais autênticas.

: Permite interagir com os habitantes locais e desfrutar de experiências mais autênticas. Promove a inclusão: Promove a comunicação intercultural e a colaboração global.

O futuro da comunicação

A tecnologia de tradução em tempo real está evoluindo rapidamente e tem o potencial de revolucionar a forma como nos comunicamos. O Galaxy S24 5G é um exemplo de como essa tecnologia está sendo usada para quebrar as barreiras do idioma e conectar pessoas ao redor do mundo.

Samsung

No futuro, podemos esperar ver ainda mais avanços nesta área, como traduções mais precisas e naturais, a capacidade de traduzir múltiplos idiomas simultaneamente e a integração da tradução em tempo real em outras áreas de nossas vidas, como educação, trabalho e entretenimento.