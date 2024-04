Com a força de 10 bilhões de bombas nucleares: assim foi a maior tempestade solar da história

O ciclo natural do Sol dura 11 anos, e estamos em um de seus momentos mais intensos. Por essa razão, as notícias sobre explosões de energia e radiação (chamadas de “flares”) e/ou tempestades solares (resultado da interação entre o vento solar e o campo magnético da Terra) estão se tornando cada vez mais constantes. Seu impacto pode ser diverso, desde auroras boreais mais nítidas e complexas até deixar cidades inteiras sem cobertura de internet ou outros tipos de problemas com satélites. Recentemente, a Terra experimentou os efeitos da tempestade geomagnética mais intensa desde 2017, que ocorreu em 24 de março, apenas dois dias após o Sol emitir um poderoso flare solar da classe X.

Aquilo parece que está indo de mal a pior, mas a verdade é que este não é e não será o último ciclo solar que atravessamos. Na verdade, durante a pior tempestade solar registrada até agora, o impacto foi equivalente ao de 10 mil bombas nucleares, um fenômeno que marcou um antes e um depois em relação à nossa relação com o astro rei.

NASA Sol (AP)

A maior tempestade solar da história

Estamos falando do evento Carrington, cujo nome foi dado em homenagem ao astrônomo Richard Carrington, e que foi registrado em agosto de 1859, considerado por especialistas como a tempestade solar mais potente conhecida.

Durante o evento, foi observada uma incomum ejeção de luz branca do Sol. A magnitude tornou-se evidente dias depois, quando uma aurora boreal extraordinária iluminou os céus de regiões onde normalmente não são visíveis, levando a falhas generalizadas nos sistemas de telégrafos da Europa e da América do Norte.

Assim, a tempestade solar de 1859, de acordo com estudos recentes do Serviço Geológico Britânico e da Universidade de Nagoya, liberou energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas, superando em muito qualquer outra tempestade solar registrada.

Na verdade, uma pesquisa mais recente liderada pelo geofísico Ciaran Beggan revelou que o evento Carrington excedeu os limites de energia previamente calculados. Embora já houvesse suposições sobre uma energia mais alta, a falta de evidências e de máquinas para calcular isso mantiveram cifras mais conservadoras como referência.

"O impacto foi tão poderoso que países onde normalmente não se veem luzes do norte puderam apreciar um espetáculo noturno colorido. O pico de intensidade da tempestade solar ocorreu entre os dias 1 e 2 de setembro daquele ano, causando falhas totais no telégrafo do continente europeu e da América do Norte", de acordo com a jornalista da National Geographic em Espanhol, Andrea Fischer.