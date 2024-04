Buracos negros gêmeos excedem 28 milhões de vezes a massa do Sol

Cientistas ao redor do mundo estão consternados e tentando compreender a descoberta de dois buracos negros supermassivos que são gêmeos. Eles interagem gravitacionalmente em uma espécie de sistema binário e, apesar de estarem próximos, não se fundem, desafiando todas as teorias existentes sobre esses fenômenos estelares.

De acordo com os cálculos estabelecidos pelos cientistas, os buracos negros em questão estão a 24 anos-luz de distância um do outro. Essa proximidade, combinada com sua massa impressionante (28 bilhões de vezes maior que a do Sol), é uma característica ideal para que ambos se fundam.

No entanto, isso não aconteceu, os cientistas e especialistas em astronomia e astrofísica se perguntam por que eles se unem para formar um único monstro estelar.

Os buracos negros estão localizados numa galáxia elíptica chamada B2 0402+379, que está a 750 milhões de anos-luz

“Com tanta massa e tão pouco espaço, pode se esperar que os dois se fundissem e criassem um buraco negro ainda maior, mas isso não parece ter acontecido ainda. Os cientistas estimam que ambos têm mantido essa proximidade por mais de três bilhões de anos”, destaca o portal Slash Gear sobre este par de misteriosos buracos negros.

"Geralmente, parece que as galáxias com pares de buracos negros mais brilhantes têm estrelas e massa suficientes para uni-los rapidamente. Dado que este par é tão pesado, muitas estrelas e gás foram necessários para realizar o trabalho. Mas o binário limpou a galáxia central desse material, deixando-a estagnada e acessível para nosso estudo", disse Roger Romani, um dos cientistas que participou do estudo.

Essa anomalia é uma oportunidade de ouro para a ciência, que agora pode observá-la cuidadosamente para entender muito mais sobre os buracos negros.

“Esperamos realizar pesquisas de acompanhamento do núcleo de B2 0402+379, onde veremos quanto gás está presente. Isso deveria fornecer-nos mais informações sobre se os buracos negros supermassivos podem eventualmente fundir-se ou se permanecerão presos como binários”, afirmou Tirth Surti, da Universidade de Stanford, autor principal do artigo.