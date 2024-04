Bill Gates é o fornecedor das batatas que você come no McDonald’s

Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo devido ao seu passado como co-fundador da Microsoft e responsável pelo sistema operacional Windows, pedra fundamental dos computadores pessoais em todo o mundo. Graças a isso, o rapaz tem bastante tempo livre e mantém vários projetos ativos simultaneamente. Grande parte de suas atividades são altruístas, mas aparentemente ele também encontrou espaço para ser um funcionário da cadeia McDonald’s.

X, anteriormente conhecido como Twitter, é uma rede social onde muitas vezes há uma abundância de notícias falsas ou distorcidas que não correspondem à realidade. No entanto, em alguns casos inesperados, cada vez menos frequentes, acontece que uma afirmação feita nesta plataforma acaba se tornando viral devido à alta probabilidade de ser uma farsa, que ironicamente acaba sendo verdadeira.

Imagem: Arquivo Contamos a história por trás de uma das fotografias de prisão mais curiosas da história da tecnologia: a de Bill Gates

O exemplo mais recente que temos é esta história em torno de Bill Gates,, um rapaz que tem sido alvo de muitos rumores e especulações. Desde aquela história de uma suposta fotografia dele quando criança andando de bicicleta em um subúrbio até a anedota estranha de como ele acabou sendo preso pela polícia.

Agora trazemos a história de como a notícia de que Bill Gates trabalhava na verdade para Ronald McDonald viralizou em X e acabou se revelando algo relativamente verdadeiro.

Bill Gates faz as batatas fritas do McDonald’s

A história é mais ou menos assim: Uma publicação recente em a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, acabou ressuscitando uma pergunta mais ou menos esquecida sobre se Bill Gates, cofundador da Microsoft, na verdade trabalha para o McDonald's como fornecedor de insumos.

A ideia em si soa hilariante, absurda e fora de proporção, mas não. Acontece que o magnata realmente tem uma fazenda que produz batatas para as batatas fritas do McDonald’s. Embora a internet tenha primeiro viralizado esta publicação antes de verificar.

Como podemos ver no post acima, em 21 de março de 2024, a conta de Dom Lucre, especializada em difundir informações conspiratórias em X, compartilhou um meme que afirmava que Gates possui terras no estado de Washington que "costumavam cultivar batatas para as batatas fritas do McDonald's".

Esta publicação explodiu em alguns setores da web onde o boato se tornou absolutamente viral, pelo menos a ponto de os amigos do Snopes.com terem que entrar em ação para investigar a veracidade da informação.

Verificando no final que, embora algumas das afirmações nas respostas à publicação sejam falsas, como as batatas são transgênicas ou que a fazenda é o único fornecedor do McDonald's, as informações sobre a propriedade da terra e sua produção de batatas para a cadeia de fast-food são verdadeiras.

Bill Gates: dono do império de batatas fritas do McDonald’s

No seu site , a cadeia de fast food oferece informações públicas sobre seus fornecedores nos Estados Unidos. É possível rastrear os dados até o ano 2018, quando Gates adquiriu uma grande extensão de terras agrícolas em Washington, perto da fronteira com Oregon, por meio de sociedades holding.

A propriedade inclui a 100 Circle Farms, um importante fornecedor de batatas para o McDonald’s, avaliado em US$ 171 milhões e de propriedade de Gates. Esta fazenda produz uma quantidade considerável de batatas, e o McDonald’s é seu principal cliente.

Portanto, o boato de certa forma acabou sendo verdadeiro. Não é que vejamos Bill Gates com um uniforme do Ronald McDonald, mas ele trabalha para levar essas batatas fritas a cada McTrío.