A Motorola ressuscitaria seus modelos mais completos com o Moto Edge 50 Ultra

Motorola fez algumas coisas estranhas no passado com a nomenclatura e lógica de divisão entre as versões e modelos de seus diferentes smartphones de alta e média gama. Há um ano, vimos como, do nada, eles reajustaram suas linhas para eliminar a linha Ultra, a mais robusta, com dispositivos mais completos em termos de especificações técnicas. Algo que parecia inexplicável na época, mas agora parece que voltarão do nada com o inevitável Moto Edge 50.

Os rumores sobre o retorno desta linha com o Edge 50 Ultra estão ganhando força, agora que o relatório mais recente sobre o assunto não só reafirma a possibilidade de sua ressurreição, mas também vazou uma série de renders que parecem confirmar o retorno bem como o design deste modelo mais completo.

Motorola Edge 40 Pro

Após a ausência em 2023 de um Edge Ultra, ficamos apenas com o Edge 40 Pro. Este smartphone emblemático está se preparando para competir com os grandes do mercado, mas tem a seu favor um trunfo que nem todos os seus concorrentes terão: o poderoso processador Snapdragon 8s Gen 3.

Recomendados

As filtragens, publicadas em Android Headlines, revelam um design renovado para o que seria o Moto Edge 50 Ultra, que será acompanhado por dois irmãos menores: o Moto Edge 50 Fusion e o Edge 50 Pro. Este trio de dispositivos promete, teoricamente, atender às necessidades de diferentes usuários, em uma ampla faixa de preços, com o modelo Ultra sendo a opção mais potente e cara.

Em outras palavras, a Motorola voltaria à sua antiga nomenclatura antes de impor as mudanças do ano passado. Na verdade, as imagens vazadas nos dão uma primeira olhada no Moto Edge 50 Ultra. Com sua tela de 6,7 polegadas, sua taxa de atualização de até 144 Hz e sua câmera traseira tripla, com zoom óptico de 5x e sensores de resolução de 50 MP:

Imagem: Android Headlines Moto Edge 50 Ultra - Render

Como podemos ver, o design seria um pouco diferente em relação ao seu antecessor, especialmente no que se refere à câmera traseira. Com três cores disponíveis para o Moto Edge 50 Ultra: preto, bege claro e Peach Fuzz, escolhido pela Pantone como a cor do ano.

O Moto Edge 50 Ultra estaria a poucos dias de ser apresentado

Embora a existência do modelo Ultra não possa ser confirmada oficialmente neste momento, a Motorola confirmou um evento de apresentação para sua nova família de smartphones da linha Edge em 3 de abril de 2024, onde se espera a apresentação oficial desses novos telefones.

Embora a disponibilidade global e os nomes específicos de cada modelo ainda não tenham sido confirmados, a espera será muito longa. A última vez que vimos um modelo dessa variante foi em 2022 com o Moto Edge 30 Ultra, então a espera valeria a pena.

Aqui no FayerWayer publicaremos todos os detalhes que confirmem este relatório e as especificações técnicas de todos os modelos Moto Edge 50 agora que se tornem oficiais.