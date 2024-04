A impactante descoberta feita por astrônomos envolvendo buraco negro da Via Láctea

Uma nova imagem da colaboração Event Horizon Telescope (EHT), projeto para criar um grande conjunto de telescópios, revelou campos magnéticos fortes e organizados em espiral desde a borda do buraco negro supermassivo Sagitário A.

Com observações feitas pela primeira vez em luz polarizada, a nova imagem do monstro que se esconde no coração da Via Láctea revelou um campo magnético com uma estrutura muito semelhante à do buraco negro situado no centro da galáxia M87, sugerindo que campos magnéticos intensos podem ser comuns a todos os buracos negros.

Esta semelhança aponta também para a existência de um jato oculto em Sgr A, como detalhado pelo Jornal da USP.

Recomendados

“Em 2022, os cientistas revelaram a primeira imagem de Sgr A. Embora o buraco negro supermassivo da Via Láctea, que se encontra a cerca de 27 mil anos-luz de distância da Terra, seja pelo menos mil vezes menor e menos massivo do que o de M87, o primeiro buraco negro a ser fotografado, as observações revelaram que os dois têm um aspecto bastante semelhante, o que levou os cientistas a se perguntarem se estes buracos negros partilhariam características comuns para além da sua aparência”, informou.

A luz é uma onda eletromagnética oscilante, ou em movimento, que nos permite ver objetos. Por vezes, a luz oscila numa orientação preferencial, que chamamos de “polarizada”. Apesar de estarmos rodeados por luz polarizada, aos olhos humanos essa luz é indistinguível da luz dita “normal”.

No plasma que rodeia estes buracos negros, as partículas que giram em torno das linhas de campo magnético conferem-lhe um padrão de polarização perpendicular ao campo, o que permite aos astrônomos ver com muito detalhe o que se passa nas regiões dos buracos negros e mapear as suas linhas de campo magnético.

Para observar Sgr A, a colaboração juntou oito telescópios de todo o mundo num único telescópio virtual da dimensão da Terra, o EHT. O trabalho foi apresentado pela colaboração EHT em dois artigos científicos publicados na revista The Astrophysical Journal Letters.

Ainda de acordo com as informações, o EHT vai voltar a observar o Sgr A agora no mês de abril. A expectativa é de que planos de expansão para a próxima década possibilitem visualizar o jato escondido do sistema.

Breaking news: the Event Horizon Telescope team unveils strong magnetic fields spiraling at the edge of Milky Way’s central black hole, Sagittarius A*. This new image suggests that strong magnetic fields may be common to all black holes.



#OurBlackHole #SgrABlackHole pic.twitter.com/BV8eON4Jhc — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) March 27, 2024

Com informações do Jornal da USP