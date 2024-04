A história das tartarugas que viajaram para o espaço em 1968: por que elas foram sacrificadas ao retornar à Terra?

Em um dos marcos menos conhecidos da corrida espacial, destaca-se o lançamento que permitiu que as primeiras criaturas terrestres vivessem o processo de orbitar além de nossa atmosfera. Trata-se da missão Zond 5, lançada pela extinta URSS em 1968, que marcou o prelúdio da chegada da humanidade à Lua. No entanto, esta viagem não foi protagonizada por homens ou mulheres, mas sim por animais muito menores e complexos: um par de ‘tartarugas russas’, chamadas assim por serem da espécie Testudo horsfieldii.

Esta missão representou um teste crítico para avaliar os efeitos do espaço em seres vivos, permitindo aos especialistas analisar como os corpos se comportam ao viajar para além do nosso planeta. Na verdade, não foram apenas as tartarugas que protagonizaram esta história. A razão? É que viajaram junto com outras espécies, incluindo moscas da fruta, vermes, plantas, sementes e bactérias.

Os segredos da missão Zond 5

A Zond 5 foi lançada em 15 de setembro de 1968 e foi a primeira vez que seres vivos conseguiram orbitar a Lua e retornar com saúde à Terra. Os protagonistas desta missão? as tartarugas número 22 e 37, escolhidas por sua capacidade de resistir sem alimento ou água por longos períodos.

Basicamente, este experimento procurava responder a questões importantes sobre a viabilidade das viagens espaciais. Na verdade, também viajou um manequim do tamanho de um ser humano que continha sensores para medir os níveis de radiação.

E como não, a missão Zond 5 enfrentou certas complexidades e desafios técnicos, como contaminações, problemas mecânicos durante a viagem e uma descida turbulenta que expôs a cápsula a altas temperaturas. Finalmente, após um percurso de quase seis dias no espaço, a nave retornou à Terra e pousou sobre o Oceano Índico, com seus tripulantes vivos apesar de não terem comido nada em 39 dias.

De acordo com os dados posteriores, as tartarugas retornaram à Terra 10% mais leves, mas seu estado de saúde permitiu estabelecer a viabilidade de viajar para o espaço sem sofrer grandes danos por radiação. Seu retorno foi triunfante, mas após realizar exames iniciais, elas foram sacrificadas para estudar detalhadamente sua autópsia.

No entanto, embora a URSS nunca tenha conseguido pousar na Lua, a missão Zond 5 marcou um precedente na história da exploração espacial, demonstrando a viabilidade das missões tripuladas.