A curiosa história do primeiro console de videogame que viajou para o espaço sideral

O local específico e adequado para os videogames não existe. Se o momento exigir, qualquer lugar pode se tornar um local para ligar um console e desfrutar de um jogo. A evidência que sustenta nosso argumento vem de 31 anos atrás, quando um astronauta russo viajou para o espaço com uma das primeiras versões do Game Boy, para jogar uma partida de Tetris.

Trata-se da primeira viagem de um console de videogame ao espaço. O astronauta Aleksandr A. Serebrov marcou um antes e um depois nos locais onde se pode jogar videogame, ao ultrapassar qualquer fronteira ao levar seu Game Boy na nave espacial Soyuz TM-17, que chegou até a Estação Espacial MIR.

Todos nos lembramos do icônico Game Boy, que nos cativou com sua tela verde característica e a simplicidade de seus componentes. E embora não fosse a mais avançada em 1993, era a mais prática para levar a todos os lugares, inclusive no espaço.

picture alliance / Getty Images (picture alliance/picture alliance via Getty Image)

Pela primeira vez, você não precisava de cabos ou uma televisão para se conectar. Você simplesmente levava o Game Boy em seu estojo e, contanto que tivesse bateria, podia jogar por horas.

Esta Game Boy passou 196 dias em órbita terrestre. Além de fazer uma publicidade impressionante para a Nintendo, serviu como mecanismo de entretenimento para Serebrov, que reduzia seu estresse com algumas partidas de Tetris enquanto estava fora de casa.

Conta a história que Serebrov não era o único a jogar. O restante dos cosmonautas se revezavam para aliviar as tensões com um tempinho de jogo, afastando-se das pressões das missões científicas que foram cumprir. A realidade é que esse simples joguinho era, de fato, outra missão.

O console portátil da Nintendo retornou à Terra junto com Aleksandr e se tornou uma relíquia para colecionadores e gamers de todo o mundo.

Uma resenha do 20 Minutos relata que o dispositivo foi vendido por US$1.200 em um leilão, em 2011. O astronauta Serebrov faleceu aos 69 anos em 2013, mas além de deixar um legado científico para a exploração espacial, também é um ícone para a indústria de videogames, pois foi o primeiro a jogar fora da Terra.

Quais outros consoles já viajaram para o espaço?

Existem outros dois registros de viagens de consoles de videogame para o espaço. Em 2013, a astronauta Karen Nyberg levou um PlayStation Vita a bordo da ISS. E em 2017, o astronauta Reid Wiseman levou um Nintendo Switch a bordo da ISS.