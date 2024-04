20 anos de Gmail: começou como uma piada no Dia da Mentira

As brincadeiras do Dia da Mentira podem variar de engraçadas a realmente perigosas, mas, no caso do Google, foi um grande sucesso o que Larry Page e Sergey Brin conseguiram quando colocaram sua criatividade em ação para realizar, há 20 anos, sua habitual ‘brincadeira’ no Dia da Mentira: criar o Gmail.

E é que, aos cofundadores do Google, adoravam fazer piadas e, após lançarem sua empresa, há mais de um quarto de século, tornou-se tão comum que as pessoas aprenderam a rir delas. Foi assim que, quando lançaram seu e-mail, ninguém acreditou que fosse possível.

Há 20 anos, o Gmail nasceu de uma ‘brincadeira’ no Dia da Mentira

A proposta era surpreendente, embora agora pareça risível. Tratava-se de um serviço de e-mail online gratuito que oferecia 1 gigabyte de armazenamento por conta, o que se traduzia em cerca de 13.500 e-mails antes de ficar sem espaço, em comparação com apenas 30 a 60 que os principais serviços de e-mail web ofereciam na época, gerenciados pela Yahoo e Microsoft. Ou seja, entre 250 e 500 vezes mais espaço de armazenamento de e-mails.

Além do armazenamento, o Gmail também estava equipado com a tecnologia de busca do Google para que os usuários pudessem rapidamente recuperar um dado de um e-mail antigo, uma foto ou outra informação pessoal armazenada no serviço.

“Marissa Mayer, ex-executiva do Google que ajudou a projetar o Gmail e outros produtos da empresa antes de se tornar CEO do Yahoo, contou que a apresentação original que montamos girava em torno dos três ‘S’ (em inglês): Armazenamento (storage), busca (search) e velocidade (speed).”

Na verdade, parecia algo tão incrível que pouco depois de The Associated Press publicar uma nota sobre o Gmail no final da tarde do Dia da Mentira de 2004, os leitores começaram a ligar e enviar e-mails para informar a agência de notícias que tinham sido enganados pelos brincalhões do Google.

"Isso fazia parte do encanto: criar um produto que as pessoas não acreditariam que fosse real. De certa forma, mudou as percepções das pessoas sobre os tipos de aplicativos que eram possíveis dentro de um navegador da web", lembrou Paul Buchheit, ex-engenheiro do Google, durante uma entrevista recente com a AP sobre seu trabalho na criação do Gmail.

Levou três anos para ser concluído como parte de um projeto chamado ‘Caribou’, uma referência a uma piada recorrente na tira de quadrinhos Dilbert: “Havia algo absurdo no nome ‘Caribou’ (caribu); simplesmente me fez rir”, disse Buchheit, o funcionário número 23 contratado por uma empresa onde agora trabalham mais de 180.000 pessoas.

Atualmente, o Gmail tem aproximadamente 1,8 bilhão de contas ativas, cada uma das quais oferece 15 gigabytes de armazenamento gratuito juntamente com o Google Fotos e o Google Drive.