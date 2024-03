Existe um lago congelado no Himalaia que cospe esqueletos: conheça o mistério de Roopkund

Existe uma formação de água no Himalaia com uma peculiaridade única no mundo que lhe valeu um dos nomes mais perturbadores que temos memória. Estamos falando do Lago Roopkund, ou como a maioria das pessoas o conhece: o lago dos esqueletos. Um apelido que recebe justamente porque é isso que faz. Ocasionalmente, de tempos em tempos, a água lança os restos de corpos humanos.

Mais uma vez nos deparamos com uma história que atingiu seu auge viral alguns anos atrás, mas que agora, por algum motivo, voltou a ganhar relevância nas tendências atuais de 2024. Assim como aconteceu com aquela história antiga de quando Elon Musk tentou vender a Tesla Motors para a Apple. No entanto, a questão do lago dos esqueletos é muito mais perturbadora.

Nas remotas montanhas do Himalaia, a uma altitude tenebrosa e gelada de 4.800 metros, encontra-se um lago glacial com um passado turbulento cuja história nos persegue até os dias de hoje: o Lago Roopkund, também conhecido na web como o lago dos esqueletos. Tudo isso devido a uma peculiaridade única que o distingue desde o seu descobrimento cartográfico oficial em 1942.

E é que este lugar tem fascinado e intrigado cientistas, historiadores e aventureiros igualmente, devido à sua peculiaridade distintiva onde, como já mencionamos, esta formação de água costuma lançar à superfície restos ósseos humanos.

A macabra descoberta do lago dos esqueletos

Um extenso artigo do New Yorker, publicado em 2020, pode ser considerado como a origem da fascinação moderna pelo Lago Roopkund. Neste extenso artigo são relatados os detalhes históricos deste local e algumas das descobertas mais recentes que buscam explicar o mistério em torno do porquê deste local lançar ossos humanos de tempos em tempos.

Em linhas gerais, por volta do ano de 1942, o oficial florestal H. K. Madhwal se deparou com o que inicialmente poderia ser considerado como uma cena de crime tão macabra quanto perturbadora: centenas de esqueletos humanos espalhados ao redor deste lago congelado.

A notícia da descoberta, mesmo na ausência da existência da internet naquela época, espalhou-se rapidamente, chamando a atenção do mundo para este lugar. Especialmente depois de começar a receber o apelido que o acompanharia até os dias de hoje: o lago dos esqueletos.

Imagen: X | El lago Roopkund del Himalaya cuenta con una característica bastante curiosa. Cada cierto tiempo arroja restos óseos humanos. Así es el lago de los esqueletos.

As primeiras investigações, bastante preliminares e mais guiadas por uma conjectura histórica, sugeriram que os esqueletos poderiam pertencer a soldados japoneses ou a comerciantes da Rota da Seda que sucumbiram a uma epidemia ou às intempéries há muitos anos.

No entanto, um relatório da BBC de Londres, publicado em 2022, veio para debater essa possibilidade. Mas vamos por partes, estudando cada avanço que foi minando essa teoria, começando pelas próprias análises forenses posteriores que revelaram uma história ainda mais complexa.

Em 2004, uma equipe de pesquisadores, incluindo a Dra. Veena Mushrif-Tripathy, do Deccan College em Pune, chegou a uma conclusão que é praticamente incontestável até os dias de hoje: os esqueletos pertenciam a um grupo de peregrinos indianos que foram vítimas de uma tempestade de granizo gigante no século IX, em outras palavras, não eram japoneses e os ossos não são recentes.

Como os peregrinos acabaram alimentando o lago dos esqueletos

De acordo com a pesquisa da Dra. Mushrif-Tripathy, os peregrinos, que possivelmente faziam parte da tradicional Nanda Devi Raj Jat Yatra, encontraram um destino fatal no Lago Roopkund devido a um fenômeno meteorológico não previsto que os massacrou no meio desse lago congelado.

A análise de DNA e a ausência de armas entre os restos explorados confirmaram que se tratava de um grupo diverso de homens e mulheres, reforçando assim a teoria da tempestade de granizo. Infelizmente, a falta de medidas de preservação permitiu que os restos fossem manipulados por visitantes, dificultando ainda mais a investigação.

Não se sabe quantos peregrinos poderiam ter ficado presos naquela época, mas o fato é que o lago dos esqueletos continua ocasionalmente lançando restos ósseos até os dias de hoje, então poderiam ter sido centenas, senão milhares de pessoas que agora repousam sob o lago congelado.

Apesar da controvérsia, Roopkund se tornou um destino popular para os caminhantes, atraídos pela impressionante beleza natural do Himalaia, a fascinante história do local e a possibilidade franca de se deparar com um crânio jogado pela paisagem.