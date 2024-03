Qual é a música latina que está viajando pelo espaço na sonda Voyager da NASA?

Há mais de quatro décadas, em 1977, a NASA decidiu enviar as sondas Voyager I e II diretamente para o espaço para estudar os planetas exteriores do sistema solar, no contexto de uma alinhamento planetário que ocorre a cada 176 anos. Primeiro foi lançado o Voyager II, com o objetivo de explorar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, enquanto o Voyager I foi direcionado para Júpiter e Saturno. E após completarem suas respectivas missões, ambos os Voyagers continuaram sua jornada em direção aos limites do sistema solar e além, adentrando no espaço interestelar.

Além do seu sistema operacional e instrumentos para enviar suas descobertas à Terra, essas sondas também levaram consigo os "Golden Records", discos com sons e imagens para mostrar como é a vida em nosso planeta, no caso de serem interceptadas por algum tipo de vida extraterrestre.

Voyager 2 NASA (AP)

Qual é a música mexicana que viaja pelo espaço?

O "Golden Records" é literalmente um disco de cobre banhado a ouro, projetado para durar um bilhão de anos. Entre seus conteúdos estão saudações em 55 idiomas, sons da natureza, mensagens do então presidente Jimmy Carter e do secretário-geral da ONU, Kurt Waldheim.

Disco de ouro Voyager

Além disso, o disco conta com uma seleção musical que abrange diferentes culturas e épocas, tudo com o objetivo de ser interpretado como uma mensagem interestelar algum dia, explicando a origem das sondas e fornecendo instruções sobre como reproduzir o disco.

E como não, dentro deste tesouro de cultura pop encontra-se uma peça musical icônica mexicana: "El Cascabel", um huapango tradicional de Veracruz. A peça foi composta por Lorenzo Barcelata Castro, e foi selecionada por refletir o espírito e a tradição mexicanos através de sua melodia e letra, que narra a história de um guizo adornado.

É importante mencionar que este tema é o único em espanhol presente no álbum, tornando-se praticamente um embaixador cultural do México e da língua espanhola no espaço. Será que algum dia alguma forma de vida conseguirá ouvi-lo? Esperamos estar vivos para conhecer essa resposta.