O ‘Google Maps’ do cinema, um aplicativo que mostra os lugares do mundo onde uma cena de filme foi gravada

O mundo do cinema tem um novo aplicativo que está bombando na internet. Chamam-no de ‘Google Maps’ da sétima arte, pois mostra, através de um mapa, todas as locações onde foram filmados filmes reconhecidos pela indústria de Hollywood.

À primeira vista, este aplicativo parece incrível para duas situações. A primeira é que se estamos planejando uma viagem, podemos recorrer ao aplicativo para ver se há alguma locação onde um filme foi gravado. E a segunda é que, talvez sem saber, estamos perto de algum lugar onde foi filmado um sucesso mundial de bilheteria ou um filme indicado ao Oscar.

O aplicativo se chama Cinemapper e você só precisa entrar e começar a navegar pelas diferentes posições cartográficas do mapa-múndi, que certamente mostrará se há algum filme de seu interesse perto de onde você mora.

“CineMapper nasceu da paixão por conectar os entusiastas do cinema com a magia das locações cinematográficas. Inspirado pelos descobrimentos de locações virais no TikTok, o fundador Tim Hughes se propôs a criar o Movielocations, um aplicativo que posteriormente evoluiu para se tornar a plataforma dinâmica que conhecemos hoje como CineMapper”, diz o próprio aplicativo em seu "Sobre Nós".

A aplicação "destaca-se no mundo dos sites de localização de filmes ao oferecer mapas interativos, uma grande quantidade de ícones de filmes e um compromisso com o conteúdo de vídeo social de formato curto. Somos sua fonte de referência para experiências imersivas em locações cinematográficas", acrescentaram em seu próprio portal.

Como se usa o ‘Google Maps’ do cinema?

Uma vez que você entra no mesmo aplicativo, ele mostra com um símbolo os lugares onde ocorreram filmagens cinematográficas. Por exemplo, perto das fronteiras do Chile, nos Andes, há o símbolo da Netflix e, ao clicar, aparece a informação de “A Sociedade da Neve”.

A aplicação ainda precisa de mais informações para ser introduzida. Mas à medida que a comunidade que a consulta cresce, eles estão adicionando informações ao seu mapa. O Infobae informou que foi lançada online com 800 locais em todo o mundo e esse número já foi rapidamente ultrapassado.

Na América Latina, destacam-se as gravações de Star Wars: The Last Jedi na Bolívia, Avengers: Infinity War no Brasil, Transformers: Rise of the Beasts no Peru e Focus na Argentina.