Dicas para criar uma cozinha inteligente e eficiente

As casas inteligentes parecem distantes, de um futuro distante ou que só podem ser criadas por um especialista em tecnologia; mas nada poderia estar mais longe da realidade, pois são mais acessíveis do que nunca e começar a criá-las é mais simples do que se pensa.

Com o avanço da tecnologia e a popularidade de dispositivos inteligentes no mercado, qualquer pessoa pode dar os primeiros passos para criar uma casa mais confortável e segura.

Começar não é complicado

Pode parecer que as casas inteligentes precisam de um sistema complexo que controle cada aspecto da casa. No entanto, um dispositivo é suficiente para começar a criar um ecossistema conectado que melhorará nossa experiência em casa.

Uma tomada simples que desligue à noite para economizar luz de uma tela que permanece em standby, uma luz que evite que esbarramos ao ir dormir, ou uma câmera de segurança que possamos ver no celular.

Um dispositivo inteligente é suficiente para trazer mais conforto aos nossos dias, e um maior controle caso queiramos controlar um aspecto da casa estando fora.

Existem vários dispositivos inteligentes: câmeras, fechaduras, tomadas, lâmpadas, purificadores de ar, fogões, sensores de movimento, campainhas e muito mais; mas a experiência de uma casa inteligente será negativa se precisarmos de um aplicativo para cada dispositivo que temos.

Isto é o que algumas aplicações como o Samsung SmartThings fazem, onde para além de eletrodomésticos, é possível adicionar centenas de dispositivos de outras marcas. A única condição é que tenham o selo "Funciona com SmartThings" ou "Matter" para serem compatíveis com a plataforma. — Karen Goldberg é CMO e Diretora Sênior de Marketing para a divisão de Mobile eXperience (MX) na Samsung Electronics México.

Experiências enriquecidas

Uma chave são os eletrodomésticos inteligentes, pois possuem funções que podem ajudar de formas que antes não eram possíveis.

Estes dispositivos vão além de poderem ser controlados com um smartphone, também oferecem uma interação personalizada que aprende hábitos e preferências para criar uma experiência verdadeiramente personalizada.

Nesse sentido, os condicionadores de ar agora podem aprender as rotinas do lar para programar a temperatura ideal, dependendo da hora do dia.

Enquanto geladeiras inteligentes, como o Family Hub, possuem câmeras internas para verificar se precisamos de algum alimento enquanto estamos no supermercado e até mesmo recentemente introduziram Inteligência Artificial para reconhecer os alimentos e sugerir receitas.

Exemplos de eletrodomésticos inteligentes

1. Fornos e fogões conectados

Alguma vez desejou pré-aquecer o forno enquanto está a caminho de casa do trabalho? Com os fornos conectados, isso é possível.

Controla a temperatura e o tempo de cozimento a partir do seu dispositivo móvel, permitindo que comece a cozinhar antes de chegar em casa.

Além disso, alguns modelos até oferecem a opção de baixar receitas e ajustar automaticamente as configurações de cozimento para obter resultados perfeitos.

2. Geladeiras Inteligentes

Adeus à incerteza sobre quais alimentos estão se esgotando. As geladeiras inteligentes vêm equipadas com câmeras internas que permitem que você verifique o conteúdo do seu smartphone enquanto está no supermercado.

Além disso, algumas versões até podem sugerir receitas com base nos ingredientes disponíveis na geladeira, o que facilita o planejamento das refeições.

Por exemplo, a geladeira Bespoke AI Family Hub vem com uma tela LCD de 32 polegadas, que exibe informações relevantes, como: receitas no SmartThings Cooking, música ou vídeos para animar o preparo de alimentos.

Uma das suas inovações mais destacadas é AI Vision Inside, que utiliza uma câmera interna inteligente que pode reconhecer os alimentos que são inseridos e retirados do eletrodoméstico.

Além disso, você pode inserir a data de validade dos produtos e receberá uma notificação quando a data de vencimento estiver próxima, ajudando a reduzir o desperdício de alimentos.

3. Lava-louças automatizadas

As máquinas de lavar louça inteligentes não apenas lavam seus pratos, mas também aprendem seus hábitos de uso e ajustam o consumo de água e energia de acordo. Alguns modelos até podem se conectar a sistemas de monitoramento de vazamentos para evitar danos causados pela água.

4. Cafeteiras programáveis

Que tal acordar com o aroma fresco do café acabado de fazer todas as manhãs? As cafeteiras programáveis permitem que você configure a hora exata em que deseja que seu café seja preparado, para que você possa começar o dia com o pé direito.

Também pode consultar as recomendações da Profeco que publicou um guia das melhores cafeteiras para sua casa, onde se destaca a Heliora grande da T-Fal que, graças ao seu sistema inteligente de funções, obteve uma boa classificação tanto na temperatura da preparação do café quanto na degustação (corpo e resíduo).

5. Assistentes de cozinha virtuais

Desde receitas guiadas passo a passo até sugestões de refeições baseadas em suas preferências dietéticas, os assistentes de cozinha virtuais estão revolucionando a forma como cozinhamos.

Com apenas um comando de voz, você pode acessar uma ampla gama de funções que o ajudarão a preparar refeições deliciosas de forma mais eficiente.

6. Máquinas de lavar na cozinha.

Agora você não precisa se preocupar em ir constantemente à lavanderia, pois existem máquinas de lavar tão modernas que você só precisará pendurar suas roupas.

Algumas são tão tecnologicamente poderosas que, graças ao seu design vertical, plano e estilizado, também podem ser integradas à decoração da sua cozinha, como a Bespoke AI Laundry Hub que introduz a lavagem inteligente AI Wash, para que os usuários só precisem se preocupar em colocar a roupa e apertar o botão de iniciar.

Além disso, faça uma análise da roupa, sujeira e carga para calcular a quantidade de água e detergente que será utilizada.

Converter sua cozinha em um espaço inteligente com eletrodomésticos conectados não apenas melhora a eficiência e o conforto, mas também adiciona um toque de modernidade e estilo à sua casa.

Com essas inovações, o futuro da cozinha está mais perto do que imaginamos, então prepare-se para desfrutar de uma experiência culinária totalmente nova!