Viaje no tempo com o Google Maps: assim você pode ver como as ruas mudaram sem sair de casa

O gigante da cartografia digital, Google Maps, foi lançado em 2005 e desde então mudou a forma como nos movemos pela cidade. Este serviço do Google tem evoluído em relação ao seu serviço de mapeamento, tornando-se cada vez mais completo e incorporando dados úteis como restaurantes, vistas via satélite, imagens em 3D ou paradas de transporte público. Agora, a querida ferramenta também se tornou uma janela para o passado, com uma função pouco conhecida que permite aos usuários admirar como eram as ruas antes, independentemente da região ou zona em que vivem.

Para acessar essa função, é necessário visitar o Google Maps na versão desktop e, após seguir alguns passos simples, você poderá ver todas as vezes em que o local que está procurando foi fotografado, permitindo assim ver como ele se parecia em um passado recente.

Utilize o modo Street View para revisar fotos históricas

Em primeiro lugar, é importante destacar que nem todo mundo foi fotografado mais de uma vez, e, portanto, pode haver ruas que não apresentem mudanças. Por exemplo, ao fazer o teste procurando ruas do Chile, notamos que na sua capital, Santiago, as fotos do Google Maps foram tiradas quase uma vez por ano, então você pode imaginar o quão completo é essa viagem ao passado ao poder revisar imagens de mais de 10 anos atrás até o presente.

Por outro lado, ao tentar procurar ruas de Coquimbo, vimos que havia apenas uma captura de fotos em 2013, então esta função não está disponível, pois não há nada para comparar. De qualquer forma, ver como sua casa estava há 11 anos atrás pode ser uma boa diversão.

No entanto, para viajar ao passado de uma localização específica usando o Google Maps a partir de um PC, você só precisa seguir estes passos:

1. Abra o Google Maps em um navegador de desktop.

2. Use o ícone do Street View, localizado no canto inferior direito, e arraste-o até a rua destacada em azul no mapa que deseja visualizar.

3. Ao soltar o ícone na localização desejada, o Street View mostrará a vista atual ao nível da rua.

Ao clicar no ícone do relógio ou selecionar 'Ver mais datas' no canto superior esquerdo, você poderá acessar uma linha do tempo com todas as datas disponíveis.

5. Selecione um ano específico e clique na visualização para ampliar a imagem histórica desejada. E voilá!

Como explicado acima, a disponibilidade de imagens dependerá muito da localização, sendo as áreas urbanas densamente povoadas geralmente as que oferecem um arquivo histórico mais completo. Se você não vê o ícone ‘Ver mais datas’ no canto esquerdo, significa que a foto que está vendo é a única registrada até agora.