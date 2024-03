Cientistas da Bélgica desenvolvem inteligência artificial que ajuda a escolher a melhor cerveja

Dentro do mercado poderá encontrar tanto bebidas artesanais nacionais como algumas importadas europeias

Os rapazes da Bélgica fizeram de novo. Eles são os reis da cerveja e demonstram isso com cada invenção relacionada à famosa bebida em nível mundial. Não satisfeitos em desenvolver um sistema de tubos pelos quais sai o líquido favorito de Homer, agora estão desenvolvendo uma inteligência artificial capaz de ajudá-lo a escolher a de melhor qualidade em um bar.

Especialistas da KU Leuven, Centro de Microbiología VIB-KU Leuven e do Instituto de Pesquisa de Cerveja de Lovaina (todos na Bélgica) treinaram um mecanismo de aprendizado de máquina para ajudar os usuários a selecionar a melhor cerveja.

O melhor é que este mesmo sistema de inteligência artificial é produtivo para os fabricantes, que agora terão uma ferramenta para produzir um produto mais otimizado. Homero está feliz.

Não é fácil oferecer ou escolher uma boa cerveja. Com a chegada da indústria artesanal (que em alguns casos se industrializou), o número de consumidores de cerveja aumentou, mas a variedade nos gostos de cada pessoa se multiplicou em grandes quantidades.

Dentro do mercado poderá encontrar tanto bebidas artesanais nacionais como algumas importadas europeias Dreamstime (Dreamstime)

Então, sim, há mais pessoas bebendo cerveja, mas também há mais tipos e a que agrada a um grupo de pessoas, para outro pode ser horrível em termos de sabor, textura ou robustez. Os cientistas da Bélgica, que consideramos como os mestres da cerveja, buscaram encontrar esse ponto médio onde pudessem reunir todos os elementos para fazer uma cerveja perfeita.

E que, além disso, a descoberta fosse sustentada por um argumento científico. Eles estudaram detalhadamente a parte química das cervejas mais populares. Mediram as concentrações de lúpulo (sabores frutados das cervejas) e até os sentidos de aromas das bebidas.

Prever o sabor de uma cerveja e enquadrá-lo em uma fórmula exata é muito difícil, devido à ampla variedade de estilos existentes. “Eu queria ter uma descrição mais neutra e científica das diferentes cervejas do mundo”, disse Kevin Verstrepen, professor da KU Leuven e diretor do Centro de Microbiologia VIB-KU Leuven e do Instituto de Pesquisa de Cerveja de Lovaina, conforme relatado pelo Bio Bio.

Formaram uma equipe de 15 especialistas (imaginamos que nenhum se recusou a trabalhar neste projeto) para treinar a inteligência artificial.

"Foi um esforço verdadeiramente hercúleo. Começamos o projeto com menos de 100 cervejas e rapidamente percebemos que não seria suficiente para capturar a incrível diversidade cervejeira da Bélgica, então acabamos analisando 250 cervejas", disse o Dr. Miguel Roncoroni, que liderou as análises químicas e o painel de degustação.

Após cinco anos de trabalho, descobriram que a chave para uma boa cerveja está nas concentrações químicas, e esse elemento pode ser introduzido em um sistema de dados para que uma inteligência artificial identifique esses padrões e escolha a melhor cerveja, tanto para um consumidor quanto para fornecer conselhos a um fabricante em sua produção.

Os resultados do estudo foram aplicados a uma marca comercial de cerveja na Bélgica e a qualidade melhorou consideravelmente.

“Nosso maior objetivo agora é fazer uma cerveja sem álcool melhor. Usando nosso modelo, já conseguimos criar um coquetel de compostos aromáticos naturais que imitam o sabor e o cheiro do álcool sem o risco de ressaca”, explicou o professor Verstrepen.