A Terra está encolhendo devido às mudanças climáticas e ao aumento do nível do mar? A NASA responde

A Agência Espacial da NASA é sempre uma instituição de referência obrigatória quando se trata de estudar e analisar os fenômenos naturais da galáxia e do nosso planeta. Mas às vezes acontece uma situação curiosa e chamativa. Onde uma peça de informação real, apoiada pela instituição, é usada para, a partir daí, criar uma peça informativa que soa mais atraente para o leitor casual na rede. Um exemplo perfeito disso é a recente notícia viral de que a Terra está encolhendo devido ao aquecimento global.

Para abordar o presente artigo, primeiro desenvolveremos a notícia original real apresentada pela agência e depois analisaremos a notícia viral que teve como ponto de partida um estudo e fenômeno real, adicionando uma declaração explosiva que, no melhor dos casos, seria uma exclusividade mundial, ou simplesmente algo articulado fora de contexto.

Deixando ao critério do próprio leitor o que aconteceu entre a informação original da instituição de pesquisa e o que foi posteriormente divulgado em outros meios.

Isto é o que a NASA realmente disse

Em 21 de março de 2024, o Jet Propulsion Laboratory da NASA publicou um comunicado com o título Análise da NASA aponta aumento no nível global do mar em 2023 devido ao El Niño.

Aí se relatava como entre o ano 2022 e 2023, a média mundial do nível do mar experimentou um notável aumento de 0,76 cm, o que representa o maior salto anual registrado em mais de uma década. Esse aumento seria equivalente a esvaziar um quarto do Lago Superior no oceano durante um ano. Em outras palavras, trata-se de um volume considerável que resultou em um aumento do nível da água nos oceanos.

Isto é atribuído principalmente ao aquecimento global e ao desenvolvimento de um forte episódio de El Niño durante o período analisado. As medições, realizadas pela NASA a partir de um conjunto de dados de mais de 30 anos de observações por satélite, revelaram esta tendência preocupante. Ao somar os números de três décadas inteiras, descobriram que o nível do mar aumentou um total de 9,4 centímetros.

É sob este contexto que Nadya Vinogradova Shiffer, diretora da Equipe de Mudanças no Nível do Mar da NASA, fez a seguinte advertência sobre este fenômeno:

"As taxas atuais de aceleração significam que estamos a caminho de adicionar mais 20 centímetros ao nível médio global do mar até 2050, duplicando a quantidade de mudança nas próximas três décadas em comparação com os 100 anos anteriores, e aumentando a frequência e os efeitos das inundações em todo o mundo."

A mudança: “uma catástrofe global”

Posteriormente, em 25 de março de 2024, o site britânico Your Weather, da Meteored, publicou uma notícia intitulada: Revelação chocante: A Terra está afundando! A NASA alerta para um aumento preocupante no nível do mar.

O artigo partia inicialmente do comunicado original da NASA, mas o conectava com uma publicação do X (anteriormente Twitter), onde era integrada uma reportagem sobre o aumento das temperaturas globais dos oceanos devido ao aquecimento global:

A partir daí, conectava-se com a pesquisa da NASA para retomar, supostamente, a declaração de Nadya Vinogradova Shiffer, mas é completamente diferente da do comunicado oficial. Na nota que se tornou viral, a pesquisadora supostamente afirmava:

"Poderíamos estar caminhando em direção a uma catástrofe global. Se continuarmos como até agora, poderíamos ver mais 20 centímetros de aumento no nível do mar até 2050. Isso significa dobrar as mudanças nas próximas três décadas em comparação com os últimos 100 anos."

Da mesma forma, como complemento, se integra uma declaração de um colega seu, Ben Hamlington, chefe da equipe de mudanças no nível do mar da NASA, que aborda as mesmas ideias em magnitude:

"Temos que agir agora antes que seja tarde demais. Temos que mudar a forma como tratamos o nosso planeta ou sofreremos as consequências para sempre."

O ponto interessante é que o comunicado da Agência Espacial também inclui uma declaração de Hamlington, mas é completamente diferente da da nota:

"Os conjuntos de dados de longo prazo, como este registro de satélite de 30 anos, permitem-nos diferenciar entre os efeitos a curto prazo no nível do mar, como El Niño, e as tendências que indicam para onde o nível do mar está se dirigindo."

Como podemos ver, as acusações estão corretas, mas o que foi afirmado por eles difere entre a nota viralizada e o comunicado oficial. Basta uma simples busca textual no Google para constatar que Meteored foi o único site com tal declaração inicial.

Em conclusão: A Terra está encolhendo? Não necessariamente. É uma forma de abordar o assunto a partir do aumento dos níveis do mar. No entanto, as declarações que apoiam o nível de alarme do fenômeno merecem ser analisadas com cautela e reservadas.