WhatsApp: assim você pode ativar o modo escuro dentro do aplicativo de mensagens

WhatsApp afirma ter 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo. Isso os torna o serviço de mensagens mais popular do planeta. O aplicativo da Meta, sem dúvida, supera em muito outros concorrentes como Telegram e Signal, apesar de ser uma interface simples e sem muitos enfeites para adicionar.

O modo escuro, embora se torne popular de tempos em tempos, não é uma função autorizada pelo departamento criativo do Meta. Na verdade, até recentemente, estava proibido, pois aplicar esse tipo de cores ao logotipo do aplicativo representava uma ameaça à segurança e privacidade dos dados dos usuários.

Felizmente, isso é coisa do passado, pois há um novo aplicativo com o qual você pode ativar o modo escuro, sem se preocupar com algum cibercriminoso violando sua segurança. Preste atenção para dar um toque divertido ao seu celular com a mudança de cor do WhatsApp, que com essas dicas passará do verde tradicional para um vermelho intenso em um instante.

Recomendados

O primeiro passo é baixar o aplicativo Nova Launcher através da Google Play Store do Android. Na mesma loja virtual, você pode verificar se está disponível na plataforma e se não há problemas de segurança relatados. Na verdade, se você acessar a página do Nova Launcher, o link o levará diretamente para a loja do Google para Android.

Depois disso, tudo o que você precisa fazer é ir para o Estilo de Ícone e escolher uma cor. Você pode escolher o vermelho ou optar por outra cor de sua preferência.

Nova Launcher

Mudanças no WhatsApp para abril

A plataforma anunciou uma série de mudanças que entrarão em vigor a partir de 11 de abril de 2024, em resposta a novas regulamentações da União Europeia. Essas mudanças incluem maior clareza nas políticas do aplicativo, bem como novos requisitos que permitem enviar mensagens do WhatsApp para aplicativos de terceiros suportados.