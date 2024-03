USB-C, Thunderbolt e USB4: qual é o mais rápido?

Você vai à loja de tecnologia ou acessa a loja virtual e se depara com uma escolha que parece simples ou insignificante para o gerenciamento de seus dispositivos: os cabos de conexão para transmissão de dados. A chegada do USB4 apresenta uma nova opção interessante em relação aos já existentes e ainda funcionais Thunderbolt e USB-C. Portanto, é normal se perguntar: Qual é o melhor? Para que serve cada um? E qual devo escolher?

Esperamos que com a explicação que vamos fornecer, consigam entender para que serve cada um. E que, dependendo do que queiram fazer com seus dispositivos eletrônicos, encontrem a resposta que estavam procurando.

Vistos de uma perspectiva ampla e generalizada, os cabos Thunderbolt, USB4 e USB-C são usados para a mesma finalidade: a transmissão de dados entre dispositivos. Os novos computadores vêm com entradas para as três opções. Com eles, você pode conectar seu celular, algum dispositivo de armazenamento ou usá-los como ponte entre duas telas.

Recomendados

Os especialistas da Hard Zone destacam em uma nota que a velocidade de transmissão de dados costuma ser semelhante entre os três tipos de cabos. O USB4, que é o lançamento mais recente do seu tipo, tem versões com velocidades de 40, 80 e até 120 Gbps. Thunderbolt e USB-C podem se aproximar dessas velocidades. Então, devo escolher o mais rápido? Não é tão simples, a questão é saber para que você precisa.

Para que servem as portas USB-C, Thunderbolt e USB4?

Se o que você procura é velocidade, então o USB4 deveria ser a sua escolha preferida. Seu cabo é compatível com os outros dois e está destinado a se tornar a porta de entrada padrão no mundo.

USB4 Dados rápidos

A porta USB-C tem características semelhantes ao USB4. Também é estabelecida como uma porta de entrada padrão (lembrando que é previsto que os iPhones comecem a implementá-la em breve) e tem a capacidade de fornecer uma conexão entre dois dispositivos, embora um pouco mais lenta. A vantagem desses cabos é que a fidelidade não te abandona, não importa quantas vezes você os conecte e desconecte.

USB-C Apple

No caso dos Thunderbolt, por enquanto parecem ser a melhor opção. Permitem a transmissão de dados e, como explica Hard Zone, às vezes substituem o HDMI ou o DisplayPort. Com um desses cabos, você pode adicionar telas adicionais aos seus dispositivos. O conforto está garantido nesta seleção.