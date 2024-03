O WhatsApp foi atualizado para configurar o envio de fotos e vídeos em HD por padrão

Temos ótimas notícias para os usuários do WhatsApp que ainda não migraram para plataformas de mensagens instantâneas mais completas como o Telegram mas que desejam que algumas de suas funções mais populares finalmente cheguem ao aplicativo do Meta: está sendo preparada uma atualização que permitirá configurar o envio padrão de fotos e vídeos em qualidade HD, sem ter que fazer essa modificação individualmente em cada caso.

Há alguns meses é possível configurar a definição de imagens e material audiovisual que é enviado através do aplicativo. Uma melhoria urgente que há anos nos poupou daquele terrível momento que se tornara tão recorrente no serviço, no qual todas as fotos e vídeos sempre apareciam pixelados e com a pior resolução possível.

No entanto, aqueles que já experimentaram essa função terão percebido uma situação irritante, especialmente para aqueles que costumam transferir esse tipo de material de forma recorrente. Atualmente, o WhatsApp te obriga a configurar a qualidade da definição a cada vez que é enviada. Isso acaba se tornando um processo repetitivo e tedioso. A boa notícia é que isso está prestes a mudar.

O WhatsApp permitirá que você configure o envio de fotos e vídeos em HD de forma permanente

Do site WABetaInfo , chegam os primeiros detalhes da nova versão de teste 2.24.7.17 da plataforma de mensagens para Android. Esta traz consigo uma nova e interessante função que encantará os usuários e que, francamente, deveria ter existido desde o início: a possibilidade de controlar a qualidade padrão das fotos e vídeos compartilhados pelo WhatsApp.

De acordo com o relatório do site, essa nova característica está atualmente disponível apenas para alguns testers da versão beta, mas através de uma série de capturas de tela, foi possível verificar algumas das mudanças que seriam integradas nesta nova versão, com novas opções que garantem maior flexibilidade e controle na experiência do usuário ao compartilhar conteúdo multimídia.

Imagen: WABetaInfo | Despídete de configurar cada foto y video para que se manda en calidad HD. WhatsApp prepara una actualización necesaria pero hay un problema.

A nova função para configurar a definição de fotos e vídeos enviados pelo WhatsApp nos permite escolher entre duas opções: qualidade padrão e alta qualidade. A qualidade padrão comprime as fotos e vídeos para um envio mais rápido, resultando em um arquivo de tamanho menor, mas com uma qualidade inferior ao visualizá-lo. Esta é basicamente a experiência que todos tiveram com o aplicativo ao longo dos anos.

Mas com a segunda opção de configuração, a de alta qualidade, a nitidez e a fidelidade do conteúdo original são preservadas, o que é mais do que ideal para imagens e vídeos que exigem maior detalhe ou também é prática nos casos em que se deseja transferir tudo com maior resolução. Para acessar a função, os usuários devem ir para a seguinte sequência de seções na configuração: Configurações > Armazenamento e dados > Qualidade de carregamento de mídia. Lá eles podem escolher a qualidade padrão para fotos e vídeos.

Mas há um problema que você deve considerar se quiser a melhor qualidade de fotos e vídeos no WhatsApp

O único detalhe é que mesmo ao configurar a opção de alta qualidade com definição HD, ainda há compressão nas fotos e vídeos, embora muito menor em comparação com a outra opção. Portanto, a única maneira de não perder resolução é enviando o material como arquivo.

Não sabemos quando o Meta lançará essa atualização para o Android, mas não deve demorar muito considerando que a versão beta que a integra é relativamente estável.