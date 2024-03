O que significa o ponto verde na tela do seu iPhone ou Android: uma proteção contra espiões

Imagem: Tech Giant | Preste atenção à tela do seu Android ou iPhone e notará que às vezes aparece um ponto verde. Descubra o que significa para sua privacidade

Alguma vez você já se perguntou o que significa aquele ponto de cor verde que às vezes aparece na tela de nossos celulares? Não importa em qual sistema operacional móvel nosso smartphone esteja rodando, a privacidade é um dos elementos mais importantes para qualquer usuário. Seja um Android ou um iPhone, ninguém deseja que seu dispositivo seja invadido involuntariamente para ter acesso às nossas informações privadas e ao que estamos fazendo no momento em que estamos com o dispositivo.

Em algumas nações, há certeza sobre a existência de programas de espionagem que podem acessar remotamente nossos dispositivos, ativando a câmera e o microfone sem o conhecimento da própria vítima para interceptar suas comunicações.

Felizmente, nossos smartphones ainda possuem algumas ferramentas que nos ajudam a verificar e validar de maneira muito básica a privacidade de nosso dispositivo. Ou pelo menos podem nos alertar em tempo real quando algum componente de gravação ou captura está ativo.

Por que um ponto verde aparece na tela do meu Android ou iPhone

Se alguma vez você já prestou atenção à tela do seu smartphone, é provável que tenha notado que às vezes aparece um ponto de cor verde ou laranja na parte superior da tela, independentemente do sistema operacional móvel que esteja sendo executado. Hoje vamos explicar exatamente o que isso significa e por que é importante prestar atenção sempre que ele aparece.

Basta uma simples visita ao site de suporte técnico da Apple para encontrar uma resposta oficial sobre a função do ponto verde que às vezes se acende em nosso iPhone:

Um ponto indicador verde significa que um aplicativo no seu iPhone está usando apenas a câmera ou a câmera e o microfone.

Um indicador laranja significa que um aplicativo do seu iPhone está usando o microfone. Este indicador aparece como um quadrado laranja se a configuração Diferenciar sem cor estiver ativada.

No caso dos dispositivos Android, a lógica é essencialmente semelhante. O ponto verde aparece no canto superior da tela quando um aplicativo em primeiro ou segundo plano está usando a câmera ou o microfone do dispositivo. O mesmo se aplica para o ponto laranja.

No final das contas, esses símbolos funcionam como uma notificação visual ou até mesmo como um lembrete de que um aplicativo instalado no smartphone, seja Android ou iPhone, está acessando esses componentes de imagem ou som no dispositivo.

É normal ver esses pontos ao tirar uma selfie, gravar uma mensagem de áudio ou fazer uma videochamada. Mas se percebermos que eles se ativam do nada e não desaparecem, será necessário revisar minuciosamente as permissões concedidas aos aplicativos e processos no dispositivo.