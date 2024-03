Finalmente! Uma das melhores funcionalidades do Galaxy S24 chegará aos Galaxy S23, Z Flip 5 e Z Fold 5 da Samsung

No início do ano, tivemos a sorte de participar do lançamento da nova série Galaxy S24 da Samsung e não vamos mentir: O que a linha de alta gama da empresa sul-coreana oferece representa um verdadeiro desafio para sua concorrência, se eles não quiserem ficar para trás na batalha por conquistar esse segmento. Melhorias no hardware, um design mais envolvente e um padrão de segurança de dados mais alto são algumas das novidades trazidas pelo S24, S24+ e S24 Ultra.

No entanto, o mais relevante da linha de modelos era o seu conjunto de ferramentas de inteligência artificial interna, conhecido como Galaxy AI, que potencia funções como traduções inteligentes de texto e chamadas, bem como o Motor ProVisual para melhorar a criatividade na captura de imagens. Precisamente, parte destas funções estaria chegando a outros produtos da marca.

Relatos indicam que a Samsung finalmente está atualizando alguns de seus celulares mais antigos com algumas das características de Galaxy AI para modelos como Galaxy S23 e S23 FE, Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, e o Galaxy Tab S9. Por enquanto, a Samsung confirmou que essas novas funcionalidades estarão disponíveis para os modelos mencionados nos Estados Unidos e em outros países, incluindo a Argentina.

Quando esta atualização chega?

Desta forma, a Samsung incluirá todos os recursos de IA disponíveis nos Galaxy S24, S24+ e Galaxy S24 Ultra, inclusive os mais avançados, como a tradução de chamadas em tempo real. A atualização chegará através do One UI 6.1, que começará a ser implementada a partir de 28 de março.

Entre as funções de IA que chegarão aos Galaxy S23, Z Flip 5 e Z Fold 5 está o Circle to Search, que permite pesquisar informações sobre um monumento ou produto ao circular uma área da tela. Também chegarão o Live Translate e Chat Assist, que permitem traduzir chamadas em tempo real e receber recomendações de respostas e traduções de mensagens.

Além disso, recursos como Generative Edit, que remove elementos indesejados de uma imagem, e a capacidade de preencher lacunas vazias em uma foto ao girá-la, também estarão disponíveis nos modelos mencionados, assim como na Galaxy Tab S9.

Estas características estarão disponíveis gratuitamente por enquanto, mas a Samsung planeja torná-las pagas no futuro. Se você não é usuário de um Galaxy S23, também pode experimentar a IA da Samsung através de um aplicativo que simula a interface dos Galaxy S24 em qualquer celular.