Adeus YouTube? Spotify contra-ataca e anuncia nova função de vídeos

Fundada na Suécia por Daniel Ek e Martin Lorentzon, o Spotify foi oficialmente lançado no mercado em outubro de 2008. Desde então, o aplicativo transformou a forma como acessamos música, competindo diretamente com plataformas como o YouTube sem recorrer à pirataria. Ao longo dos anos, o Spotify conseguiu expandir-se para vários países ao redor do mundo, acumulando milhões de músicas em sua biblioteca e centenas de milhões de usuários ativos. Hoje, ele se posiciona como um dos principais serviços de streaming de música global, mas a corrida para ser o primeiro ainda não acabou. Qual será o próximo movimento deles? Uma mudança em direção aos vídeos.

E é que o aplicativo com logotipo verde e três linhas anunciou que lançará uma atualização chave para competir diretamente com o YouTube. Seu plano é incorporar videoclipes e trechos em sua plataforma, com o objetivo de se consolidar diante de concorrentes como Amazon Music e Deezer, e revolucionar a aprendizagem com a introdução de cursos em vídeo.

O Spotify atualiza-se com vídeos

A empresa sueca divulgou que atualmente está colaborando com nomes destacados da educação tecnológica como o BBC Maestro e Skillshare, que estão ajudando a introduzir conteúdos educativos em áreas como negócios e produção musical na plataforma.

Este movimento chega para atender à crescente demanda dos usuários por conteúdos educativos, complementando o extenso catálogo de podcasts e audiolivros que o Spotify já possui.

De acordo com fontes oficiais, atualmente a função está em fases de teste e está disponível apenas para usuários que vivem no Reino Unido, tanto em dispositivos móveis quanto na web. Lá, os usuários encontrarão um ícone especial que os levará aos cursos, onde também encontrarão vídeos e materiais complementares para download, incluindo arquivos PDF.

Embora ainda haja tempo para que deste lado do mundo experimentemos suas novas parcerias com plataformas educacionais online, está claro que a estratégia do Spotify é fornecer valor agregado além do entretenimento musical.

No entanto, agora o Spotify oferecerá a possibilidade de ouvir cursos com a tela desligada, uma funcionalidade que até supera a oferta do YouTube Premium e promete uma maior acessibilidade para os usuários. De acordo com as informações, essa adição será acompanhada de um plano "freemium", com acesso gratuito inicial a materiais importantes antes de exigir um pagamento pelo conteúdo.