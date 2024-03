A inteligência artificial está tentando lidar com um enorme problema da humanidade: solidão

A baixa taxa de natalidade em alguns países tem gerado uma preocupação significativa sobre o envelhecimento da população e o aumento da solidão entre os idosos. Com menos crianças nascidas para substituir a geração anterior, há menos pessoas jovens para cuidar e apoiar os idosos à medida que envelhecem, o que pode levá-los a um maior isolamento social. Com menos interações familiares e sociais em geral, a sensação de solidão em toda a população pode aumentar.

Esse fenômeno pode ter implicações de longo prazo para a saúde mental e o bem-estar das pessoas, já que a solidão crônica tem sido relacionada a uma série de problemas de saúde física e mental, como depressão, ansiedade e deterioração cognitiva. Na Coreia do Sul, eles estão enfrentando esse dilema: o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, a mais baixa do mundo: Até 2025, espera-se que 20% da população tenha mais de 65 anos. Isso é um problema sério, tanto que o governo chamou de "catástrofe demográfica".

E como mencionamos, a solidão é um problema decorrente disso. Estudos apontam que 21,8% das pessoas com mais de 65 anos vivem sozinhas no país asiático e muitas delas morrem completamente sozinhas em suas casas, o que, sem dúvida, é horrível. Essas mortes solitárias são conhecidas como “godoksa” e em 2021 houve 3.378 delas.

Aqui é onde a inteligência artificial (IA) pode se transformar em uma alternativa para lidar com este verdadeiro problema sem solução aparente. Empresas como Naver criaram algo chamado CLOVA CareCall, algo como um centro de chamadas, mas com IA, que liga para os idosos e conversa com eles. Foi lançado durante a pandemia para verificar como estavam os idosos, mas agora é um serviço nacional para ajudar os idosos.

E depois tem Hyodol, que faz bonecos robóticos macios e fofos para compartilhar com as pessoas e que possuem inteligência artificial integrada. Isso permite que eles entendam o que você diz, reconheçam emoções e até toquem música. O governo sul-coreano comprou 7.000 deles para idosos com demência. Por enquanto, essas são medidas sendo adotadas para lidar com o problema da solidão, especialmente na terceira idade.

Alguns estudos dizem que esses robôs podem ajudar muito os idosos e esperamos que seja assim. Ainda falta ver como funcionarão a longo prazo, mas o importante é que estão tentando fazer algo para ajudar os idosos e isso é o que importa.