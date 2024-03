WhatsApp? Telegram? Conheça outros aplicativos de mensagens para conversar de graça

Os programas de mensagens na internet desempenharam um papel fundamental na comunicação online ao longo da história. Desde o ICQ, lançado em 1996, que permitia aos usuários enviar mensagens instantâneas, conversar em grupos e compartilhar arquivos de forma rápida e fácil, até o AOL Instant Messenger (AIM), que estreou em 1997 e foi amplamente adotado nos Estados Unidos, tornaram-se uma parte integral da cultura da internet nas décadas de 1990 e início de 2000.

E como não mencionar o MSN Messenger, que foi uma das plataformas de mensagens instantâneas mais populares de sua época e um pilar na comunicação digital da primeira década do século XXI, que praticamente acompanhou toda a geração millennial.

Com a chegada dos smartphones, os serviços de mensagens foram se adaptando às novas tendências de uso por parte dos usuários e se tornaram algo essencial para nos comunicarmos.

Recomendados

No início, era apenas para chamadas e mensagens de texto, mas agora, com os aplicativos de mensagens, as coisas ficaram mais interessantes. WhatsApp e Telegram são os atuais reis deste mundo, mas há muito mais vida fora desses dois, com muitos outros aplicativos e serviços de mensagens que você deveria conhecer.

Estes são alguns serviços de mensagens, além do WhatsApp e Telegram

Microsoft Teams: Quando se falava do bloqueio do Telegram, muitos grupos de trabalho começaram a suar frio. Mas fique tranquilo, o Microsoft Teams está aqui para salvar o dia . É como o veículo todo-terreno dos apps: comunidades, eventos, chats, canais, reuniões, armazenamento, tarefas, calendários... tem tudo em um só lugar!

Quando se falava do bloqueio do Telegram, muitos grupos de trabalho começaram a suar frio. Mas fique tranquilo, o . É como o veículo todo-terreno dos apps: comunidades, eventos, chats, canais, reuniões, armazenamento, tarefas, calendários... tem tudo em um só lugar! Discord: Se é jogador, com certeza conhece o Discord . Mas não pense que é só para falar de jogos. É um aplicativo super interativo e descontraído, perfeito para conversar com amigos. E as chamadas são de alta qualidade.

. Mas não pense que é só para falar de jogos. É um aplicativo super interativo e descontraído, perfeito para conversar com amigos. E as chamadas são de alta qualidade. Slack: Esta é para aqueles que levam o trabalho a sério. O Slack facilita sua vida quando você precisa trabalhar em equipe. Você pode fazer listas de tarefas, compartilhar projetos e ter acesso a todas as informações que precisa para que seu chefe não fique te ligando o tempo todo.

O Slack facilita sua vida quando você precisa trabalhar em equipe. Você pode fazer listas de tarefas, compartilhar projetos e ter acesso a todas as informações que precisa para que seu chefe não fique te ligando o tempo todo. Signal: Se se preocupa com a segurança das suas mensagens, o Signal é a sua aliada. Com sua criptografia de ponta a ponta, suas conversas estarão mais seguras do que no Fort Knox. E a interface é semelhante à do WhatsApp, então você se sentirá em casa.

Com sua criptografia de ponta a ponta, suas conversas estarão mais seguras do que no Fort Knox. E a interface é semelhante à do WhatsApp, então você se sentirá em casa. Botin: Esta é como a irmã gêmea do WhatsApp. Se você já se dá bem com ele, não terá nenhum problema com o Botin. E dizem que as videochamadas são de primeira.

Aí estão elas! Um monte de opções para conversar, trabalhar e passar o tempo. Todas essas são aplicativos que têm o que você precisa para continuar aproveitando a internet.