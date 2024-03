Vale a pena ter mais hertz em um monitor de PC?

Quando compramos um monitor, geralmente revisamos uma longa lista de especificações técnicas que devemos considerar antes de decidir. No entanto, uma pergunta que costuma surgir com frequência está relacionada ao impacto que a taxa de atualização tem. Nesse sentido, no Hardzone eles tentaram explicar exatamente o que é, qual é sua função e se realmente vale a pena investir em um monitor com uma taxa de hertz mais alta, mesmo que isso signifique ter que investir um pouco mais do que o planejado.

O que são os hertz?

Primeiro as coisas mais importantes: O hertz é a unidade de medida de frequência que mede o número de vezes que um evento se repete em um segundo. Assim, 1Hz é um ciclo por segundo. Da mesma forma, a taxa de atualização de um monitor se refere a quantidade de imagens que o dispositivo é capaz de exibir por segundo.

Claro que esse fator influencia diretamente na qualidade de visualização de tudo que aparece na tela. A diferença entre monitores com diferentes taxas de hertz fica evidente, por exemplo, ao comparar a experiência de jogo entre um monitor de 60 Hz e outro de 120 Hz ou mais.

Essa distinção se torna evidente ao observar a fluidez da imagem. Um monitor de 60 Hz exibirá menos quadros por segundo, resultando em uma experiência visual menos suave em comparação com um de maior taxa de atualização. À primeira vista, essa diferença pode não ser percebida, mas ao observar em câmera lenta, é evidente como as imagens no monitor de 60 Hz carecem da mesma fluidez que as do monitor com maior taxa de atualização.

E... Vale a pena?

É evidente que a taxa de atualização é importante para uma experiência de jogo ótima. Um monitor com uma taxa de hertz maior oferece uma qualidade de imagem e fluidez superiores, o que é especialmente relevante para os entusiastas de videogames.

No entanto, é importante ter em mente que a fluidez não depende apenas do monitor, mas também da capacidade de processamento da placa gráfica do nosso computador.

Em jogos com ação rápida e dinâmica, a diferença entre monitores com diferentes taxas de atualização é mais perceptível. Isso ocorre porque uma maior taxa de hertz permite acompanhar os detalhes do jogo com mais clareza, o que pode se traduzir em uma vantagem competitiva.

Veredito: A decisão de investir em um monitor com uma taxa de atualização mais alta dependerá das preferências pessoais e do orçamento disponível. No entanto, para aqueles que buscam uma experiência de jogo mais imersiva e fluida, investir em um monitor com mais hertz pode ser uma decisão acertada.