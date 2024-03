Relatos sobre a queda do Google Analytics em todo o mundo

A plataforma Google Analytics apresentou falhas ao longo desta quarta-feira, as quais têm impedido a visualização de dados em tempo real sobre o desempenho de páginas da web, conforme relatado por usuários que enfrentaram esse problema.

Trata-se de um problema geral que está ocorrendo em vários países, além do fato de que os relatórios do Google Analytics 4 apresentam percentagens distantes do comportamento real dos sites, o que tem gerado preocupação nos usuários dessa ferramenta de processamento de dados.

"Por que o rastreamento em tempo real não está funcionando? Não vejo ninguém no meu site, mesmo que o rastreamento esteja correto?", expressou um usuário da plataforma em sua conta do X, antes Twitter.

Recomendados

Outro usuário questionou se realmente ninguém estava revisando seu site ou se era um problema do Google Analytics.

"O Google Analytics está funcionando hoje ou ninguém gosta do meu site?", expressou nas redes sociais.

As falhas do Google Analytics não foram apenas na versão web, pois o aplicativo para dispositivos móveis também não registrou dados em tempo real ao longo desta quarta-feira.

Mudanças no Google Analytics

O Google Analytics informou que a partir de 27 de março, as conversões do Analytics agora são chamadas de eventos-chave.

A esse respeito, os eventos chave medem as interações mais importantes da empresa. Eles são exibidos nas seções Publicidade, Relatórios e Explorar do Analytics.