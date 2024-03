Orbital Reef: a nova Estação Espacial Internacional liderada por Jeff Bezos

A Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) é um gigantesco laboratório orbital inaugurado em 1998 com o lançamento do módulo russo Zarya. Sua construção foi possível graças ao esforço conjunto de agências espaciais de 15 países, incluindo a NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA, e já completa um quarto de século flutuando a cerca de 400 quilômetros acima da Terra e servindo como um espaço seguro para experimentos realizados por astronautas. Mas como nem tudo é eterno, as agências espaciais estão começando a construir sua sucessora, uma futura estação espacial para substituir - ou complementar - a já existente. Esses planos estariam a cargo da Blue Origin, a empresa espacial fundada por Jeff Bezos, juntamente com Sierra Space, encarregados de liderar a chamada Orbital Reef.

De acordo com a NASA, a Orbital Reef já superou os primeiros quatro marcos iniciais para o seu desenvolvimento, no âmbito de um contrato de 172 milhões de dólares assinado pelas empresas responsáveis pela sua construção.

A gerente do Programa de Desenvolvimento da Órbita Terrestre Comercial Baixa da NASA, Angela Hart, destacou em uma entrevista com a NASA a importância dessas conquistas para sustentar a vida humana no espaço. Em especial, porque Orbital Reef, através de seu sistema regenerativo, promete fornecer ar e água potável para quem a visitar, e será capaz de reciclar recursos renováveis e não renováveis a partir de atividades humanas.

O objetivo deste projeto é em parte ter um plano B disponível para substituir a atual ISS, juntamente com contribuir para o turismo espacial. Isso inclui, por exemplo, módulos com vista para a Terra.

Nesse contexto, e considerando que a NASA está em pleno desenvolvimento das missões Artemis, encarregadas de devolver a presença humana à Lua, e também em missões relacionadas a Marte, Orbital Reef surge como uma solução para novas pesquisas no espaço.

"Estes marcos são fundamentais para garantir que um destino comercial possa sustentar a vida humana, de modo que os astronautas da NASA possam continuar tendo acesso à órbita terrestre baixa para realizar importantes pesquisas científicas em um ambiente de microgravidade único", explicou Angela Hart.