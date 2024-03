O espetáculo que nunca foi: por que a tempestade solar mais potente desde 2017 não iluminou o céu?

O Sol está passando por um dos momentos mais intensos de seu ciclo natural de aproximadamente 11 anos de duração. Graças a isso, testemunhamos impressionantes explosões solares, conhecidas por serem explosões de energia e radiação, e também tempestades solares, que são o resultado da interação entre o vento solar e o campo magnético terrestre, impactando de diferentes maneiras o restante do sistema solar. Nesse contexto, a Terra testemunhou a tempestade solar mais intensa desde 2017. Isso ocorreu em 24 de março, dois dias após o Sol emitir uma poderosa explosão solar da classe X.

Este fenômeno, conhecido como ejeção de massa coronal (EMC), enviou plasma superaquecido em direção ao nosso planeta, desencadeando uma tempestade geomagnética severa de classe G4. A novidade? É que apesar da intensidade da tempestade, o fenômeno não produziu as auroras boreais esperadas.

Tormenta solar

Por que não houve auroras boreais?

No mesmo dia 24 de março, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) emitiu um alerta antecipando a possibilidade de ver auroras boreais de Alabama até o norte da Califórnia, devido aos efeitos da tempestade.

No entanto, o deslocamento do campo magnético da Terra para o norte, conhecido como BZ, impediu que as partículas solares entrassem em nossa atmosfera de forma a produzir auroras visíveis na Europa e América do Norte.

Aurora boreal (Unsplash)

Como se formam as auroras boreais

As auroras boreais são o resultado de partículas energizadas do sol colidindo com a atmosfera da Terra. Essas partículas são canalizadas para os polos de nosso planeta pelo campo magnético terrestre, onde energizam as moléculas atmosféricas e criam evidentes exibições de luz.

Neste caso, a orientação norte do BZ durante o evento atuou como uma barreira, conseguindo bloquear a entrada dessas partículas.

Sobre isso, a física solar Tamitha Skov explicou através de sua conta no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, que é importante que o BZ esteja direcionado para o sul para gerar auroras visíveis.

Basicamente, apesar das fortes tempestades geomagnéticas, se o BZ se orientar para o norte, as chances de observar auroras se tornam praticamente nulas.

No entanto, esta experiência nos ajuda a entender melhor a complexa interação entre a atividade solar e o campo magnético da Terra, o que pode resultar em auroras boreais ou outros tipos de fenômenos, dependendo das condições presentes no momento.