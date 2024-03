Elon Musk promete curar Blindsight com implante da Neuralink

Além da Tesla, SpaceX e a rede social X, Elon Musk também está à frente da Neuralink, uma empresa focada no desenvolvimento de neurociência e robótica fundada em 2016. Essa empresa foi criada para melhorar a interface cérebro-máquina, com o objetivo de mitigar danos cerebrais e, a longo prazo, combinar a inteligência artificial com a humanidade. Nesse contexto, recentemente eles fizeram notícia: graças ao primeiro implante cerebral considerado um sucesso. E é claro, agora ele e sua empresa querem ir ainda mais longe.

Elon Musk está cada vez mais focado na Neuralink. Tanto é assim que recentemente compartilhou detalhes sobre seu próximo projeto: um implante cerebral que pode ajudar no tratamento da cegueira e assim ajudar milhões de pessoas no mundo.

Neuralink em breve lançará um produto que restaurará a visão a pessoas cegas.



"Blindsight é o próximo produto da Neuralink depois da Telepatia"



Tudo o que sabemos sobre a Cegueira Cortical

Depois de receber a aprovação da FDA em setembro de 2023 para realizar implantes de chips cerebrais em humanos, a Neuralink está fazendo história com seu primeiro paciente tratado. Noland Arbaugh já tem o implante há alguns meses e já é capaz de jogar online, controlar um computador e até mesmo twittar.

É por isso que a Neuralink anunciou que continuará com seu desenvolvimento clínico, agora focando em soluções para diversas condições de saúde. Blindsight, descrito por Musk na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), poderia oferecer uma solução definitiva para todos aqueles que perderam a visão.

"Blinsight é o próximo produto da Neuralink após a Telepatia", escreveu o magnata em sua conta pessoal.

E acrescentou: "Devo mencionar que o implante Blindsight já está funcionando em macacos. A resolução será baixa no início, como os primeiros gráficos da Nintendo, mas no final pode exceder a visão humana normal. (Além disso, nenhum macaco morreu ou ficou gravemente ferido por um dispositivo Neuralink! )".

Esta declaração chega em um momento em que Neuralink está enfrentando suas maiores críticas por supostos danos a primatas durante seus testes, algo que Musk já negou, garantindo a segurança dos animais envolvidos no desenvolvimento de sua tecnologia.

No geral, este passo coloca Elon Musk na vanguarda da neurotecnologia. À medida que a Neuralink avança em seus testes e desenvolvimentos, estaremos atentos aos próximos passos na área de tecnologia e medicina.