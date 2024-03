É assim que a China está se preparando para sua ambiciosa chegada à Lua

A China tem avançado rapidamente em seu programa espacial para alcançar a Lua e estabelecer uma presença sustentável no espaço. Nos últimos anos, o país asiático lançou várias missões lunares bem-sucedidas, incluindo a missão Chang’e 4 em 2019, que se tornou a primeira a pousar no lado escuro de nosso satélite natural. Essas missões permitiram à China adquirir conhecimentos importantes sobre a superfície lunar e estabelecer as bases para futuras explorações.

No entanto, acima de tudo, esses avanços representam um marco significativo nos esforços da China para se tornar uma potência espacial de primeira linha e podem ter importantes implicações tanto em nível nacional quanto internacional em termos de ciência, tecnologia e geopolítica espacial. E o próximo passo já estaria sendo realizado.

A ascensão espacial da China

A Agência Espacial Tripulada da China (CMSA) está elaborando um plano colossal para realizar um épico pouso na Lua, com o objetivo de alcançar esse marco na próxima década, mais precisamente nos anos 2030. Embora ainda não saibamos se será no início ou no final dessa década, a emoção está no ar.

Isso porque este anúncio se soma aos planos da NASA, que tem como objetivo aterrissar na Lua em setembro de 2026, embora possa enfrentar alguns obstáculos em seu programa Artemis.

Portanto, este anúncio nos leva de volta aos dias da memorável ‘corrida espacial’, tempos passados em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma disputa acirrada e constante para chegar primeiro à Lua nos anos 60, em meio ao desenvolvimento da chamada Guerra Fria.

A China tem estado subindo como um foguete em seus esforços espaciais recentemente. Eles enviaram três sondas para a Lua e acabaram de lançar com sucesso o satélite Queqiao-2 na semana passada. Este satélite foi projetado para melhorar as comunicações da Terra e apoiar futuras missões no lado oculto e no polo sul da Lua.

Ao contrário da União Soviética, que costumava manter tudo em segredo durante a corrida espacial, a China tem sido mais transparente, embora ainda guarde alguns segredos.

Recentemente, foram revelados os nomes das espaçonaves destinadas ao pouso lunar: a cápsula principal será chamada Mengzhou (que significa nave dos sonhos), enquanto o módulo de descida será Lanyue (que se traduz como abraço à Lua). Nomes que evocam a tradição chinesa e foram atribuídos às mais recentes espaçonaves.

O grande plano de aterrissagem lunar da China

No que diz respeito à logística, a China planeja enviar as duas partes da nave separadamente, usando um foguete de três estágios semelhante ao Falcon Heavy da SpaceX. Primeiro, eles lançarão o módulo de aterrissagem para colocá-lo em órbita lunar e, em seguida, enviarão o Mengzhou com a tripulação de três ‘taikonautas’ (como são chamados os astronautas chineses). Uma vez em órbita lunar, as duas partes se unirão e dois astronautas descerão para pousar na Lua.

Ao contrário dos programas dos EUA e da URSS, onde os módulos lunares eram descartados após o pouso, a China está considerando a possibilidade de reutilizar a nave de pouso para futuras missões. Isso seria um grande avanço e exigiria técnicas avançadas como a visita automática, um desafio que a China parece estar abordando com suas recentes missões espaciais, e o desafiante desafio do reabastecimento em órbita, um passo-chave que também está no radar da NASA.