Como ver os estados do WhatsApp sem que ninguém perceba? Siga estes passos para conseguir

Existe um “hack” para visualizar os status do WhatsApp sem que a outra pessoa perceba. A seguir, explicamos o método que você pode usar para ver os status deste aplicativo de alguém de forma discreta.

No passado, ao desativar as confirmações de leitura (ou seja, o duplo tique azul), não era indicado para outras pessoas que havia visualizado seus status no WhatsApp. Da mesma forma, também não podia saber quem tinha visto os seus. Posteriormente, tinha a opção de reativá-lo sem que o aplicativo notificasse suas ações.

No entanto, o WhatsApp corrigiu esse pequeno truque; ao reativar o duplo tique azul, indicava que tinha visto o status da pessoa em questão. No entanto, há uma estratégia para evitar que a outra pessoa perceba: esperar 24 horas antes de reativar a confirmação de leitura. Portanto, se deseja ver os status de alguém sem que percebam, siga estes passos:

Acesse o WhatsApp e vá para a seção de Configurações, no iPhone, localizada no canto inferior direito; no Android, pressione os três pontos no canto superior direito.

Selecione a opção de Privacidade e desmarque a função de Confirmações de leitura.

Aqui está a chave: aguarde 24 horas antes de reativar a confirmação de leitura.

Após esse período de tempo, os estados desaparecerão, o que significa que, se o estado não estiver mais presente, a notificação da sua leitura não será enviada e, portanto, ninguém perceberá que o visualizou.

O que acontece se desativar as "confirmações de leitura" no WhatsApp