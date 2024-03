Cientistas britânicos descobrem que a água em Marte era abundante até recentemente

Todos os caminhos que estão sendo percorridos na ciência espacial nos levam a acreditar que provavelmente os humanos viverão em Marte, em um futuro não tão distante. Descobertas recentes de cientistas britânicos alimentam essas afirmações, pois encontraram que no planeta vermelho houve água até não muito tempo atrás.

Diferentes teorias científicas encontram evidências para afirmar que Marte foi um reservatório de água abundante no passado. As provas parecem ser as formas encontradas em sua superfície, com essas linhas típicas de um terreno onde havia um lago ou mar.

No entanto, há contas que não batem quando são feitos os cálculos para apontar todos os elementos que faltam para que o líquido vital esteja presente no planeta vermelho.

Para que existisse água era necessário muito mais calor, uma característica realmente impossível já que o Sol, há bilhões de anos, não emitia as mesmas temperaturas que agora e Marte está mais longe da estrela massiva do que a Terra.

A única explicação possível para a existência de água é que a atmosfera da antiga Marte registrava uma grande quantidade de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono.

Água em Marte Foto: Cortesia NASA

Apesar disso, cientistas do Imperial College London e da NASA, que contribuiu com os dados do Rover Curiosity que está em Marte, têm argumentos para dizer que, pelo menos em uma região específica, havia água até recentemente.

Os cientistas encontraram sinais de que havia abundante água em uma área conhecida como a cratera Gale de Marte (uma bacia de 154 km de diâmetro logo ao sul do equador) muito depois do que se pensava que o planeta havia se tornado seco e inóspito, conforme relatado em uma publicação do Imperial College London.

"Os achados têm implicações para a nossa compreensão do clima cambiante de Marte, assim como para onde procuramos agora sinais de habitabilidade", afirmaram no site oficial do instituto universitário.

O que os cientistas encontraram em Marte?

De acordo com o que explicam no Imperial College London, encontraram camadas deformadas dentro de uma arenito do deserto que, argumentam, só poderiam ter sido formadas por água. Embora concordem que havia água, não estão certos se ela existia como líquido pressurizado, gelo ou salmoura.

“A rocha de arenito revelou que a água provavelmente abundava mais recentemente e por mais tempo do que se pensava anteriormente, mas por meio de que processo a água deixou essas pistas? Esta água poderia ter sido um líquido pressurizado, forçado a entrar no sedimento e deformá-lo; congelado, com o processo repetido de congelamento e descongelamento causando a deformação; ou salobra e sujeita a grandes mudanças de temperatura. O que está claro é que por trás de cada uma dessas possíveis formas de deformar esse arenito, a água é o elo comum”, disse o autor principal, o Dr. Steven Banham, do Departamento de Engenharia e Ciências da Terra do Imperial College de Londres.