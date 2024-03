Atualização do WhatsApp permitirá que você programe qualquer tipo de evento

O aplicativo de bate-papo mais usado no mundo recebe muitas novidades de tempos em tempos, e quase se torna difícil acompanhar seu ritmo para se adaptar às novas experiências. Agora é a vez dos chats em grupo e das comunidades, que em breve receberão uma nova funcionalidade: a capacidade de programar eventos com uma seção contendo a lista de todos eles.

Recentemente, foi revelado que o WhatsApp está trabalhando em uma nova experiência de criação de eventos nas comunidades para agendar uma data para uma chamada em vídeo em grupo. A ideia é semelhante neste caso e consiste em notificar os usuários de que um evento ocorrerá em breve.

E é uma ótima proposta, porque muitos dos compromissos, reuniões ou encontros são marcados através do WhatsApp, e a maioria dos usuários anotam em seu próprio calendário ou em um aplicativo de notas o dia para fazer uma trilha, o aniversário de um amigo ou simplesmente ir às compras.

O que o WhatsApp quer agora é que se use sua própria ferramenta interna vinculada às comunidades e aos grupos de chat. Não é algo novo, pois no ano passado, exatamente no mês de outubro, vazou que o aplicativo estava trabalhando nessa característica.

O que faz é permitir que os usuários em grupos de chat ou comunidades planejem e organizem eventos ao adicionar a localização, hora e dia, em vez de terem que coordenar-se com mensagens ou usar outro aplicativo para essa experiência.

Assim são os eventos programados no WhatsApp

TheSpAndroid filtrou os detalhes desta novidade para concretizar seu uso em comunidades e chats em grupo, além de poder agendar uma videochamada ou chamada de áudio como parte do evento. Sim, ideal para parabenizar alguém no aniversário em uma videochamada em grupo.

Parece que o aplicativo de chat trabalhou bastante nessa novidade para que seja possível editar o evento uma vez que esteja programado, e assim, todos os participantes do grupo possam receber a notificação com a alteração e a etiqueta 'editado'.

E como não poderia deixar de ser, você poderá adicionar vários eventos e para isso, o WhatsApp adicionou uma seção na página de informações do grupo. Nela, aparecerão uma série de cartões para os eventos passados e um botão que dá acesso a todos os eventos iminentes em uma visualização completa.