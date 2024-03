Apagão estelar! O Grande Telescópio Milimétrico deixará de operar por falta de dinheiro

No próximo 8 de abril de 2024 ocorrerá um eclipse solar total, um evento astronômico que atrai a atenção de muitos. No México, esse fenômeno astronômico será especialmente visível. Membros da comunidade do Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica e Eletrônica (INAOE), bem como da comunidade astronômica mexicana e internacional, alertaram que o Grande Telescópio Milimétrico ‘Alfonso Serrano’ (GTM) ficará sem dinheiro para operar a partir de 31 de agosto.

Através de cartas, uma dirigida à diretora geral do Conselho Nacional de Humanidades, Ciências e Tecnologias (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, e outra à Secretaria de Hacienda y Crédito Público, bem como às comissões de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Orçamento e Conta Pública da Câmara dos Deputados, buscam encontrar uma fonte de financiamento permanente que garanta a operação do GTM, único em seu tipo e localizado no vulcão Sierra Negra, em Puebla.

"A suspensão das atividades no GTM, devido à falta de recursos para sua operação, representará um obstáculo muito sério para alcançar seus objetivos científicos, de desenvolvimento tecnológico, de formação de recursos humanos altamente qualificados e de aprovação pública da ciência de um dos projetos científicos mais importantes do país e descumpriria, de forma negativa, os compromissos e relações internacionais adquiridos por este projeto binacional entre México e Estados Unidos", lê-se nas cartas redigidas pelos cientistas.

Os signatários da carta são José Ramón Valdés, coordenador de Astrofísica do Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica e Eletrônica (INAOE); David Hughes, diretor do GTM; Yalia Divaka Mayya, representante do Colégio do Pessoal Acadêmico da Coordenação de Astrofísica; Yair Krongold, diretor de Astronomia da UNAM, e Luis Alberto Zapata, diretor do Instituto de Radioastronomia e Astrofísica da UNAM, entre outros.

GTM estuda o universo

O Gran Telescopio Milimétrico "Alfonso Serrano" (ou Large Millimeter Telescope) é o maior telescópio de prato único e móvel do mundo, projetado para fazer observações astronômicas em comprimentos de onda de 0,85 a 4 mm. Este projeto binacional entre México e Estados Unidos representa o instrumento científico mais grande e complexo construído no México.

Localizado no topo do Vulcão Sierra Negra a uma altitude de 4.600 metros, o GTM foca-se na exploração dos processos físicos que controlam a formação e evolução de sistemas planetários, estrelas, buracos negros e galáxias ao longo dos 13,7 bilhões de anos de história do Universo.

O GTM é um instrumento de altíssima sensibilidade capaz de captar sinais tão pequenos, na forma de ondas de radiação, que passariam despercebidos para outros telescópios e que podem ser comparados com o eco de eventos que ocorreram há bilhões de anos e que continuam viajando pelo espaço, sendo considerado fundamental para entender a origem e evolução do Universo.

Quem financia o GTM?

O GTM é um projeto binacional México-Estados Unidos que tem um valor de aproximadamente 200 milhões de dólares, investidos desde 1994. O México contribuiu com 70% do financiamento através do INAOE e da Universidade de Massachusetts em Amherst (UMASS-Amherst) contribuiu com os restantes 30% dos recursos.

Os cientistas propõem manter o financiamento através de um aumento no orçamento federal anual para o INAOE, uma nova prorrogação do Fundo Fordecyt 297324 ou uma nova reunião binacional México-Estados Unidos para criar um mecanismo de financiamento a longo prazo, após o desaparecimento dos fundos fiduciários para a ciência no México.