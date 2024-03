Qual é o menu favorito de Mark Zuckerberg no McDonald’s?

O que Mark Zuckerberg come no McDonald's?

O fundador do Facebook revelou que tem uma necessidade diária de consumir cerca de 4.000 calorias para compensar sua atividade física, esportes que até mesmo seu círculo íntimo declarou não entender, pois colocam em risco a vida do CEO de uma das empresas de tecnologia mais importantes da atualidade.

Recomendados

Em resumo, o líder do Instagram mantém-se em forma participando ativamente em artes marciais e treinando com figuras proeminentes do MMA. Ele até aceitou lutar contra o magnata Elon Musk no ano passado, demonstrando seu compromisso com o esporte.

Para conseguir isso, a dieta de Zuckerberg no McDonald's inclui um pedido gigante para uma única pessoa: 20 nuggets de frango, um Quarter Pounder, batatas fritas grandes, Oreo McFlurry, torta de maçã e, ocasionalmente, alguns hambúrgueres com queijo para mais tarde.

Depois de compartilhar sua dieta, as reações entre profissionais do esporte não demoraram a surgir, como o lutador do UFC Mike Davis, que questionou a escolha de comer no McDonald's durante um acampamento de treinamento. Zuckerberg respondeu que seu alto consumo calórico é essencial devido à sua carga de atividade física e destacou o prazer que esta comida lhe proporciona.