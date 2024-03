Prepare-se para o eclipse solar de 8 de abril: dicas e recomendações

Um eclipse solar ocorre quando a Lua cobre o Sol, impedindo a passagem total ou parcial da luz para certas regiões do planeta. A duração é de apenas alguns minutos, conforme indicado pelo Instituto de Geofísica da UNAM.

Embora em algumas partes do México como Sinaloa, Durango e Coahuila, o céu escurecerá completamente, na Cidade do México será possível ver de maneira parcial, mas é essencial tomar as medidas de proteção necessárias para não prejudicar nossos olhos.

Visibilidad del Eclipse de Sol 2024

Ana Cristina Olvera, subdiretora de planejamento e serviços de apoio do IPN, explicou que na capital do México será possível apreciar este fenômeno astronômico em 70 por cento.

“Poderá ser visto em todo o país, mas em diferentes porcentagens. Haverá uma faixa que vai desde Coahuila, passando por Durango e Sinaloa, até chegar a esses três estados. A faixa da totalidade estará no resto do país, dependendo de quão longe se afasta dessa área. Aqui na Cidade do México começará por volta das 10:55 da manhã. A fase máxima, em torno de 70%, será alcançada por volta das 12:09, e terminará por volta das 13:30″, detalhou em conferência de imprensa.

Como observar o eclipse?

Edmundo Matamoros Hernández, responsável pela direção de divulgação do IPN, alertou a população que para poder observar este eclipse solar total devem ser tomadas várias precauções, especialmente, não olhar diretamente para ele.

Ele lembrou que há várias formas indiretas de observá-lo, sendo a mais recomendável o uso de filtros especiais e certificados, pois caso contrário, a visão fica em risco. Destacou que o tempo máximo de observação, mesmo com filtros especializados, é de 15 segundos e, no máximo, 30 segundos.

"É importante descansar a vista... O tempo de exposição direta ao sol é importante, não apenas para os olhos. Também para tudo o que tem a ver com a pele, não tanto com o número de vezes que o vemos, mas sim com o tempo que passamos olhando diretamente para o sol... É importante descansar a vista, o mesmo vale ao usar óculos escuros. Portanto, você pode fazê-lo em momentos diferentes; no entanto, é importante descansar, sempre garantindo que os filtros ou dispositivos utilizados sejam ótimos", destacou.

lentes para ver el eclipse

Onde adquirir óculos para o eclipse?

A UNAM e o IPN oferecerão óculos especiais para observar de forma segura o fenômeno astronômico. Para aqueles que desejam obter os óculos especiais, a principal instituição de ensino do país realizará a entrega no mesmo dia do evento. A coleta dos protetores de forma gratuita será feita nas ilhas da Cidade Universitária.

Por sua vez, o Poli também distribuirá óculos para ver o eclipse, embora estes não serão gratuitos. Desta vez, o Instituto solicita uma taxa de recuperação de 60 pesos em troca dos filtros protetores, que já estão disponíveis nas bilheterias do Planetário Luis Enrique Erro e no Museu Tezozómoc.

No dia 8 de abril, dia do eclipse, ambas instituições educacionais em seus campi terão a presença de astrônomos para guiar os presentes durante o fenômeno astronômico.